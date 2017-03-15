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В Иркутской области компания управляла жилым фондом без необходимой лицензии

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Мировой суд по материалу Службы жилищного надзора назначил ООО «Сбыт жилищно-коммунальное хозяйство» (ООО «Сбыт ЖКХ») административное наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Компания осуществляла предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами без лицензии.

Ранее, в 2016 году, Службой ООО «Сбыт ЖКХ» уже было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. за ненадлежащее содержание общего имущества собственников многоквартирных домов на территории Усольского района Иркутской области.

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2017-03-15 10:42:11




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