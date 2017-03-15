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Обнародование Послания губернатора Иркутской области состоится 16 марта

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор региона Сергей Левченко 16 марта обратится к Законодательному Собранию и жителям региона с Посланием о положении дел в Иркутской области в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

Послание пройдет в рамках 48-й сессии Законодательного Собрания в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского.

На церемонию оглашения приглашены депутаты ЗС, члены правительства Иркутской области, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации ФС РФ, главы муниципальных образований региона, общественные деятели, представители бизнеса, сферы образования, здравоохранения, культуры, религиозных организаций, средств массовой информации и другие.

По информации пресс-служба регионального правительства, обнародование Послания губернатора Иркутской области жители региона смогут увидеть в прямом эфире телеканала «АИСТ» в 15:00. Также трансляция будет вестись на сайте информационного агентства «Альтаир».

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2017-03-15 10:49:33




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