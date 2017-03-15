Депутаты Заксобрания обратятся к министру образования и науки РФ в поддержку ИГУ на конкурсе опорных вузов

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области направят обращение министру образования и науке РФ Ольге Васильевой о заявки Иркутского государственного университета в конкурсном отборе опорных вузов. Соответствующее постановление принято на сессии областного парламента 15 марта.



Ректор ИГУ Александр Аргучинцев рассказал на сессии о текущем состоянии университета и последних изменениях в его структуре, научной работе вуза, успехах на международном уровне, студенческой жизни. Он отметил, что после фактического присоединения к ИГУ в 2014 - 2016 годах двух ранее независимых вузов - Восточно-Сибирской государственной академии образования и Иркутского государственного лингвистического университета вуз лидирует в регионе по количеству студентов очной формы обучения. Число бюджетных мест за последние четыре года возросло на 30%. ИГУ является единственным вузом Иркутской области, где готовятся педагогические кадры для систем среднего и дошкольного образования региона по всем профилям педобразования. Кроме того, это единственный в регионе вуз, где ведется полноценная лингвистическая подготовка (11 иностранных языков, включая основные языки стран АТР).



В обращении министру образования и науки РФ депутаты подчеркивают, что ИГУ на протяжении многих лет является центром фундаментальных научных исследований, основой для формирования кадрового состава Иркутского научного центра СО РАН, центром гуманитарных исследований и социальных инноваций. Также отмечено, что проект программы развития ИГУ в полной мере отвечает целям социально-экономического развития региона и требованиям, предъявляемым к проектам программ развития опорных университетов. В частности, проект предусматривает комплексную модернизацию системы педагогического и лингвистического образования; развитие вертикально интегрированных структур естественнонаучного, инженерного и социально-гуманитарного образования; развитие системы прорывных научных исследований в важных для региона областях (изучение биоразнообразия и биоресурсов уникального озера Байкал, комплексный мониторинг экологической ситуации, новые химические технологии и т.п.); развитие инновационной системы, в том числе разработку и внедрение экологически чистых технологий и разработок; развитие общего научно-образовательного пространства с институтами СО РАН; модернизацию научно-просветительской деятельности; научно-методическое и психологическое обеспечение региональной системы образования и ряд других направлений. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области полагают, что реализация программы развития вуза внесет реальный существенный вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области.



Напомним, письма о поддержке ИГУ в конкурсе опорных вузов также направили мэр Иркутска Дмитрий Бердников и губернатор региона Сергей Левченко. Срок подачи заявок по условиям конкурса - до 20 марта. В заявке должно быть отражено обеспечение софинансирования от региона, из собственных средств вуза или других источников в размере не менее 20%. В отличие от первого этапа конкурса объединение вузов не требуется. Для допуска к участию в конкурсе заявка, кроме прочего, должна содержать проект программы развития опорного университета, отражающей модернизацию по ряду основных направлений деятельности. В случае победы в конкурсе, вуз будет обязан в течение трех месяцев разработать и представить в минобрнауки России программу развития опорного университета сроком на пять лет.



Ссылки по теме:



2017-03-15 11:03:11