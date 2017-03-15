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Социально-демографическое развитие российских регионов обсудят в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Международная научно-практическая конференция по вопросам социально-демографического развития российских регионов пройдет в Иркутске 16 марта. Мероприятие приурочено к 100-летию органов ЗАГС России.

Центральными вопросами конференции станут качество жизни и здоровье населения. Участники конференции - ученые, специалисты-практики и представители общественности - обсудят доклады, затрагивающие проблемы социально-демографического развития, как в России, так и за рубежом, а также стратегии и пути выхода из демографического кризиса.

Особое внимание будет уделено особенностям социально-демографического развития российских регионов. На конференции будут представлены результаты исследований репродуктивного поведения и репродуктивных планов населения Иркутской области, динамика рождаемости и смертности в регионе и многое другое. Новые тенденции социально-демографических изменений найдут отражение в выступлениях российских ученых, а также ученых из Черногории и Казахстана.

Организаторами конференции выступают правительство Иркутской области, служба записи актов гражданского состояния Иркутской области, Иркутский государственный университет, Общественная Палата Иркутской области.

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2017-03-15 11:16:03




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