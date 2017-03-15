Потребление электроэнергии в Иркутской области снизилось на 2,1% 10:37 - Барнаул. Сибирские новости - Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в феврале 2017 …

В Иркутской области компания управляла жилым фондом без необходимой лицензии 10:42 - Иркутск. Сибирские новости - Мировой суд по материалу Службы жилищного надзора назначил ООО «Сбыт …

Депутаты Заксобрания обратятся к министру образования и науки РФ в поддержку ИГУ на конкурсе опорных вузов 11:03 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области направят обращение …

Грантами поддержат в Иркутской области организации, работающие в сфере заготовки и переработки дикоросов 11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки …

Подростки без аттестата в Иркутской области смогут одновременно с профобучением получить основное общее образование 11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Изменения в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» …

Заметки на полях

В Иркутске в четверг возможен небольшой снег Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5 — 10 м/с, порывы 11 — 16 м/с, поземки, метели.

Эксклюзив

Туристическая отрасль – это мультипликационный эффект для экономики всего региона Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.

«Рукописи не горят…», они неожиданно выходят из тени забвения Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.

Обзоры рынков

Количество вакансий на рынке труда в России выросло на 12% Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.

Актуально

Алексей Гордин: Иркутская область обязана быстро перестроиться и войти в цифровой мир Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.

Налогообложение тормозит развитие экспорта алюминиевой продукции В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.

Пресс-релиз

В АО «Ангарскцемент» состоялся конкурс «А ну-ка, парни!» В АО «Ангарскцемент» состоялся конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в спортивном зале школы № 38.

ВТБ в 2016 году открыл предприятиям Приангарья на 85% счетов больше, чем годом ранее Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.