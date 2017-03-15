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Грантами поддержат в Иркутской области организации, работающие в сфере заготовки и переработки дикоросов

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Иркутск. Сибирские новости - Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего пищевого сырья, обеспечивающих рациональное использование пищевых лесных ресурсов и рост занятости сельского населения Иркутской области должно стать главной целью подпрограммы «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта дикорастущего пищевого и лекарственного сырья в Иркутской области на 2017 - 2020 годы». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков на заседании рабочей группы по разработке подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется оказывать грантовую поддержку в форме субсидий организациям потребительской кооперации, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере заготовки и переработки дикоросов для развития материально технической базы. Также планируется содействовать в продвижении пищевой продукции, произведенной из дикорастущего сырья на российский и зарубежные рынки.

"Результатом реализации подпрограммы должно стать прирост объемов заготовки дикоросов и создание новых рабочих мест в организациях, осуществляющих деятельность в сфере заготовки и переработки дикорастущего пищевого сырья, получивших грантовую поддержку", - отметил И. Сумароков.

На территории Иркутской области деятельность по сбору, переработке и реализации дикоросов осуществляют 23 предприятия, которые расположены в 15 районах области. За 2016 год заготовлено 782 тонн сырья (лекарственного сырья - 600 тонн, кедрового ореха - 18 тонн, ягод - 128 тонн, грибов - 9,9 тонн, папоротника - 11,8 тонн, черемши - 15 тонн).

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2017-03-15 11:21:33




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