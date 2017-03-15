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Генеральным директором Корпорации развития Иркутской области назначен Олег Севрюков
13:11 - Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области министр экономического …
Юбилей Валентина Распутина отмечают сегодня
13:09 - Иркутск. Сибирские новости - Празднование 80-летнего юбилея великого сибирского писателя Валентина Распутина …
Подростки без аттестата в Иркутской области смогут одновременно с профобучением получить основное общее образование
11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Изменения в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» …
Грантами поддержат в Иркутской области организации, работающие в сфере заготовки и переработки дикоросов
11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки …
Социально-демографическое развитие российских регионов обсудят в Иркутске
11:16 - Иркутск. Сибирские новости - Международная научно-практическая конференция по вопросам социально-демографического …
Депутаты Заксобрания обратятся к министру образования и науки РФ в поддержку ИГУ на конкурсе опорных вузов
11:03 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области направят обращение …
Обнародование Послания губернатора Иркутской области состоится 16 марта
10:49 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор региона Сергей Левченко 16 марта обратится к Законодательному …
В Иркутской области компания управляла жилым фондом без необходимой лицензии
10:42 - Иркутск. Сибирские новости - Мировой суд по материалу Службы жилищного надзора назначил ООО «Сбыт …
Иркутская таможня выявила около полутора тонн санкционных фруктов
10:39 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутская таможня провела совместные скоординированные контрольные мероприятия …
Потребление электроэнергии в Иркутской области снизилось на 2,1%
10:37 - Барнаул. Сибирские новости - Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в феврале 2017 …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5 — 10 м/с, порывы 11 — 16 м/с, поземки, метели.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
В АО «Ангарскцемент» состоялся конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в спортивном зале школы № 38.
Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает в фирменных салонах связи новую партнерскую услугу по страхованию абонентского оборудования. В случае поломки или утраты гаджета страховка покроет затраты на восстановление мобильного устройства или позволит купить новое.