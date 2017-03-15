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Подростки без аттестата в Иркутской области смогут одновременно с профобучением получить основное общее образование

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Иркутск. Сибирские новости - Изменения в закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» приняты на сессии Законодательного Собрания 15 марта в окончательном чтении.

С инициативой внесения поправок в закон выступила Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова. Законопроект касается предоставления возможности профессионального обучения для девятиклассников, не получивших аттестат об основном общем образовании.

В законопроекте предусмотрено обязательное условие: вместе с профессиональным обучением подростки должны будут пройти и обучение по основным общеобразовательным программам, так как общее образование является обязательным для всех.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года. Порядок организации обучения несовершеннолетних будет установлен соответствующим документом министерства образования Иркутской области.

Как отметила Светлана Семенова, Иркутская область стала единственным регионом в России, где принят подобный закон.

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2017-03-15 11:51:39




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