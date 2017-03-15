Юбилей Валентина Распутина отмечают сегодня

Иркутск. Сибирские новости - Празднование 80-летнего юбилея великого сибирского писателя Валентина Распутина началось с панихиды в Знаменском монастыре Иркутска, где он похоронен. Богослужение провел митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, который много лет дружил с Распутиным. Цветы на могилу писателя возложили губернатор Сергей Левченко, члены правительства Иркутской области, депутаты Законодательного Собрания, родственники Валентина Распутина, его друзья и коллеги. Специально для участия в юбилейных мероприятиях в Иркутск прибыл советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. На доме, в котором жил Валентин Распутин, по адресу ул. Пятой Армии, 67, открыли мемориальную табличку. Центральным событием юбилейных мероприятий стало открытие музея писателя. Это деревянный дом в центре Иркутска.



Со словами благодарности к авторам и создателям музея обратился сын писателя Сергей Распутин. Сейчас в музее действует выставка «Откуда есть-пошли мои книги», осенью начнет работать постоянная экспозиция. Семья писателя готовит к передаче в музей рукописи и вещи Валентина Распутина из его московской квартиры. Пополнение экспозиции произошло также во время церемонии открытия: музею передали портрет Распутина художника Никаса Сафронова, который специально для этого приехал в Иркутск.



В честь юбилея Валентина Распутина в Иркутске пройдет около 40 мероприятий, в числе которых открытия выставок, концерты, единый урок в школах, презентация базы данных о писателе, которую создают в библиотеке Молчанова-Сибирского, а также премьера спектакля «Прощание с Матёрой» в Иркутском областном драматическом театре.



Накануне на родине писателя, на доме, в котором он вырос, в поселке Аталанка Усть-Удинского района, открыли мемориальную доску, состоялась презентация выставки «Ближний свет издалека».



Празднование 80-летнего юбилея Валентина Распутина будет идти весь год. Одним из знаковых мероприятий станет форум молодых писателей России, который планируется провести в Иркутске в сентябре. В Санкт-Петербурге состоится международная научно-практическая конференция "Наследие Распутина: вечные вопросы".



Прорабатывается вопрос учреждения общероссийской литературной премии имени сибирского писателя. В рамках книжного фестиваля "Красная площадь" (с 3 по 6 июня) пройдет круглый стол, посвященный творчеству Распутина. Там представят новые издания автора: в этом году будет завершена публикация его переписки с Виктором Астафьевым.



Дни Валентина Распутина сегодня стартовали в Болгарии. Их организовала Станка Шопова, которая более 20 лет содействует укреплению и развитию международных связей России и Болгарии. В Иркутскую область в этом году планирует совершить визит делегация из этой страны. В ее составе будут люди, которые были знакомы с Валентином Распутиным, они приедут посмотреть на места, где он родился и жил.



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2017-03-15 13:09:00