Генеральным директором Корпорации развития Иркутской области назначен Олег Севрюков

Иркутск. Сибирские новости - На сессии Законодательного Собрания Иркутской области министр экономического развития Антон Логашов представил генерального директора Корпорации развития Иркутской области Олега Севрюкова.



О. Севрюков родился в 1976 году в Иркутске. Окончил факультет экономики, управления и производства Института народного хозяйства. Работал в комитете по экономике в администрации Иркутской области, возглавлял отдел пространственного развития. Затем работал на Иркутском авиазаводе, пройдя путь от экономиста до заместителя по экономике и финансам. В дальнейшем занимался научной работой, защитил кандидатскую диссертацию. Последнее место работы - Агентство инноваций (город Москва), где занимался инвестпроектами совместно с минэкономразвития РФ, а также созданием машиностроительных кластеров.



"Сейчас у нас есть уникальный шанс воспользоваться возможностями экономики региона, а именно высокой доходной частью бюджета. Это является нашим конкурентным преимуществом, - сказал О. Севрюков. - Кроме того, у КРИО есть финансовый резерв для реализации инвестиционных проектов. В ближайшее время нужно вывести Корпорацию из режима сохранения финансовых средств в режим развития, получения прибыли и запуска новых проектов. Все возможности у нас для этого есть".



Директор КРИО отметил, что с проблемами экономики Иркутской области он знаком. "Думаю, что работа по развитию области должна быть совместной с привлечением широкого круга экспертов и, конечно, депутатов областного парламента, - отметил О. Севрюков. - Нужно обозначить программу действий на ближайшие несколько лет: определить приоритеты экономического развития, в соответствии с которыми будут финансироваться проекты, а также сформировать инструменты, которыми мы будем достигать этих целей".



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2017-03-15 13:11:01