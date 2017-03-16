Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 16.03.2017, 15:27
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.11 (+0.16)
EUR 62.84 (+0.10)
10 CNY 85.53 (+0.25)
Информер праздники сегодня

Иркутская область увеличила объем инвестиций в 2016 году на 22%

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

В частности, Сергей Левченко представил макропоказатели экономики региона. По его словам, в 2016 году промышленное производство на предприятиях Иркутской области по сравнению с 2015 годом выросло почти на 6%, значительно опередив общероссийский показатель. По данному критерию область входит в тридцатку лучших по России.

Если на протяжении последних лет промышленный рост в Иркутской области обеспечивался исключительно за счет добычи полезных ископаемых, то последние два года прирост отмечается и в обрабатывающих производствах. Так, в Иркутской области индекс по виду деятельности «обрабатывающие производства» по итогам 2016 года составил 101,9%. В целом по России наблюдается незначительное повышение только на 0,1%, а по Сибирскому федеральному округу произошло снижение на 3%.

По объему инвестиций в основной капитал среди субъектов СФО за 2016 год Иркутская область заняла второе место после Красноярского края и 16 место по России. Объем инвестиций составил 258,5 млрд руб., что на 22% или почти на 47 млрд руб. больше уровня 2015 года. «А по темпу роста инвестиций мы и вовсе вышли на первое место в СФО и на восьмое в России. И это только за год!», - подчеркнул губернатор.

По объему работ в строительстве Иркутская область опережает среднероссийский показатель на 28% и занимает шестое место по России. «Еще два года назад мы находились на 64 месте», - напомнил глава региона.

По его мнению, итоги 2016 года свидетельствуют об оживлении экономики Иркутской области. Это подтверждается, в частности, ростом выработки электроэнергии почти на 3%, а также значительным увеличением объемов перевезенных грузов до 9%.

«Современные реалии таковы, что не всегда активность в экономике сопровождается соответствующей налоговой отдачей. Не буду скрывать, что в течение минувшего года нам приходилось вести очень сложные переговоры с налогоплательщиками. Сейчас выстроена системная работа с руководителями крупнейших предприятий, что позволило увеличить наполняемость бюджета и улучшить инвестиционный климат региона», - отметил Сергей Левченко. Адресное взаимодействие, по его словам, ведется с налогоплательщиками региона. В рамках реализации мероприятий антикризисного плана в 2016 году действовало 37 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с крупными компаниями, работающими в регионе, и ключевыми инвесторами. «Этому способствовала открытость власти, прозрачность во взаимоотношениях, понятные перспективы. Как итог - уверенный рост налоговых поступлений», - считает губернатор.

Ссылки по теме:

2017-03-16 12:43:50




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!