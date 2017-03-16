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Правительство Иркутской области разработает отдельный антиинфляционный план

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

Говоря об инфляционных процессах в регионе, Сергей Левченко отметил, что удержать инфляцию в желаемых пределах не удалось. «Безусловно, она снизилась по отношению к прошлому году на 5,5%, но мы здесь отработали не так эффективно, по объективным и субъективным причинам, чем другие регионы. Задачу сдерживания роста цен нужно решить в ближайшей перспективе, поскольку инфляция бьет по реальным доходам населения», - подчеркнул глава региона.

Он поручил правительству Иркутской области разработать отдельный антиинфляционный план. «В течение двух - трех лет нам необходимо выйти на приемлемые показатели инфляции в Сибири. Необходимо поработать с торговыми сетями, с сельхозпроизводителями. Прошу и депутатов подключиться к этой работе. Низкая инфляция - задача государственной важности. Об этом не так давно говорил Президент», - отметил губернатор, напомнив, что в феврале в Иркутской области зафиксирована дефляция, то есть, снижение цен.

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2017-03-16 12:46:23




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