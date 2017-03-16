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С. Левченко: Бюджет 2016 года стал лучшим по доходам за всю историю Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

Сергей Левченко заявил, что бюджет 2016 года стал лучшим по доходам за всю историю Иркутской области. По темпам роста налоговых отчислений регион является абсолютным лидером в Сибири.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в прошлом году составили 131,4 млрд руб., что на 24,6 млрд руб. или на 23% больше 2015 года. По темпу роста налоговых и неналоговых доходов Иркутская область лидирует среди субъектов СФО и занимает седьмое место в России.

Положительным результатом работы назвал сумму собранных в 2016 году платежей по налогу на прибыль - 42,5 млрд руб. Он подчеркнул, что это также является рекордным показателем за всю историю Иркутской области.

Второй источник бюджета - поступление платежей от налога на доходы физических лиц, которые на 1 января 2017 года составили 44,5 млрд руб. Это на 10,4% или 4,2 млрд руб. превышает цифры 2015 года. По мнению главы региона, это говорит о повышении фонда оплаты труда и улучшении собираемости налога.

Минфин России в 2016 году присвоил Иркутской области первую степень качества управления региональными финансами. Это достигнуто за счет использования принципа программного формирования областного бюджета, точности планирования собственных доходов, низкого уровня долговой нагрузки, мероприятий по повышению открытости бюджетных данных, отметил губернатор.

Он также сообщил, что за минувший год снижен государственный долг Иркутской области. По состоянию на 1 января 2017 года он уменьшен до 18,8 млрд руб. (с начала года снижение составило 2,3 млрд руб. или 10,9%). На начало 2017 года Иркутская область занимает восьмое место в Сибирском федеральном округе и 47-е место в России по объему госдолга. Это низкий уровень долговой нагрузки. Напомним, в середине прошлого года аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's пересмотрели прогноз по рейтингу Иркутской области с «Негативного» на «Стабильный».

Губернатор поручил правительству Иркутской области усилить позитивные тенденции роста налоговых и неналоговых доходов бюджета в сопоставимых условиях. Для этого необходимо активизировать совместную с налоговыми органами и органами местного самоуправления работу по повышению собираемости налогов.

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2017-03-16 13:03:14




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