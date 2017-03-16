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Ревизию системы предоставления льгот и преференций с целью отмены неэффективных мер проведут в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

Сергей Левченко сообщил, что федеральным центром регионам даны рекомендации по сокращению неэффективных налоговых льгот, являющихся важным резервом увеличения собственных доходов бюджета. В связи с этим он поручил правительству Иркутской области провести уточнение системы предоставления льгот и преференций в регионе в части поэтапного перехода на адресное предоставление налоговых преференций и отмены неэффективных льгот. К этой работе также будут привлечены УФНС и Законодательное Собрание области.

Аналогичную ревизию предоставляемых льгот рекомендовано организовать органам местного самоуправления, и отменить неэффективные налоговые преференции.

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2017-03-16 13:09:40




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