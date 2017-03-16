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Финансирование региональных программ в Иркутской области в 2017 году увеличено более чем на 16%

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

Говоря о мерах, направленных на поддержку важных для области направлений, глава региона отметил, что в 2017 году обеспечено существенное увеличение финансирования по абсолютному большинству областных государственных программ. Так, рост финансирования на развитие физической культуры и спорта составил около 65%; экономическое развитие и инновационную экономику - почти 30%; молодежную политику - более 15%; развитие дорожного хозяйства - почти 45%; доступное жилье - более 50%; развитие сельского хозяйства - более 28%; развитие жилищно-коммунального хозяйства - 86%. Общее увеличение финансирования по всем областным программам составило более 16%. «Если бюджет 2016 года был больше стабилизационным, то бюджет 2017 года уже можно называть бюджетом развития», - заявил Сергей Левченко.

Увеличен объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. В частности, объем средств областного бюджета, направляемых на строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы, в 2016 году был увеличен на 72% по сравнению с 2015 годом. В текущем году на эти цели будет выделено 5,5 млрд руб. Увеличение к 2016 году составит 91%. «Это тоже своеобразный рекорд для Иркутской области. Мы закончим все долгострои, которые ждали своей очереди еще с 2000-го года, а некоторые и с 90-х годов прошлого века», - подчеркнул губернатор.

В 2017 году планируется завершить строительство 70 социально-значимых объектов общего образования, дошкольных образовательных учреждений; физкультурно-оздоровительных комплексов; фельдшерско-акушерских пунктов; объектов культуры и здравоохранения.

Глава региона поручил министерствам здравоохранения, образования, социального развития проводить постоянный мониторинг и своевременно заявлять о необходимости строительства новых или капитального ремонта действующих объектов. Министерству строительства поставлена задача оказывать максимальную помощь и содействие организациям и муниципалитетам при подготовке проектной документации.

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2017-03-16 13:44:36




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