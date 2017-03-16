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На строительство и ремонт дорог в Иркутской области в 2017 году финансирование увеличено на 23%

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

Отдельно Сергей Левченко коснулся темы строительства и содержания дорог. Если в период с 2014 по 2015 годы снижение финансирования из областного бюджета на строительство и ремонт дорог составило почти 20%, то в 2016 году этот показатель вырос на 57%. В 2017 году он возрастет еще на 23%. Дополнительные средства предназначены в том числе и муниципалитетам.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» с 2017 года стартует программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации. Ее результатом должно стать приведение в нормативное состояние более 60% дорог Иркутской агломерации и устранение 30 наиболее аварийно-опасных участков. Программа рассчитана до 2025 года, за это время области из федерального бюджета планируется выделить более 6 млрд руб. Министерству строительства и дорожного хозяйства поручено взять этот вопрос на особый контроль.

«Для того чтобы повысить конкуренцию среди подрядчиков, мы перешли к трехлетнему планированию строительства социальных объектов за бюджетные средства. Любая строительная организация, которая хочет в этом процессе участвовать, могла бы уже сейчас планировать свою работу на три года вперед», - отметил губернатор. Он особо подчеркнул, что бизнес, который работает на государственных заказах, должен быть социально ответственным. Если компания работает на территории региона, что и платить налоги она должна в Иркутской области.

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2017-03-16 13:52:50




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