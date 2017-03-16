С. Брилка: я не услышал консолидированной задачи — госпрограммы и планы на 2017 год должны быть выполнено безусловно

Иркутск. Сибирские новости - Второй день заседания сессии Законодательного Собрания Иркутской области завершился Ежегодным посланием губернатора Иркутской области о положении дел в регионе и основных направлениях областной государственной политики.



Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка поделился своим мнением об услышанном: «Впечатление позитивное. Потому что не только послание губернатора, а понимание процессов, которые происходят в Иркутской области, настраивает на позитив. Мы действительно прошлый год завершили с очень хорошими результатами.



Губернатор как раз об этом говорил в своем послании, у нас выросли показатели промышленного производства, выросли показатели в обрабатывающей промышленности - рост небольшой, но он есть. Мы достаточно серьезно поработали с бюджетом и в социальной сфере - в образовании, в здравоохранении. И в итоге действительно, в прошлом году мы смогли полностью выполнить все параметры по «дорожной карте» по указам Президента России. И более того - мы закончили год с выплаченной заработной платой бюджетникам за декабрь в текущем году. Не буду говорить, что это беспрецедентный случай, но очень хороший показатель.



В послании губернатора прозвучали позитивно-оптимистические нотки по планам 2017 года. Так оно и есть. В первый день работы 48 заседания сессии Законодательного Собрания мы рассматривали изменения в бюджет Иркутской области. И дополнили его. Причем не на один - два миллиарда, а на 18 миллиардов по разным направлениям. Прозвучавшие сегодня цифры радуют, но и настраивают на очень серьезный лад, на ответственность - нам нужно с этими задачами справиться. Более 70 объектов в 2017 году планируем построить и отремонтировать в разных сферах - в образовании, здравоохранении, в сфере физической культуры и спорта. И вот сейчас перед нами задача - перед правительством, депутатами Законодательного Собрания - а я уже такую задачу своим коллегам поставил, проконтролировать безусловное исполнение этих решений.



Что еще меня порадовало в послании? Сергей Георгиевич обратил внимание на разные направления. Действительно, сегодня объявлена на федеральном уровне очень интересная программа благоустройства общественной среды. Мы из федерального бюджета получаем 425 миллионов, добавили своих 230 миллионов, в итоге получилось больше 600 миллионов. И проводим эксперимент - участие общественности, жителей Иркутской области, муниципальных образований, правительства Иркутской области в реализации этого проекта. Вчера состоялось заседание межведомственной комиссии по этому вопросу и несколько городов Иркутской области в 2017 приступят к выполнению этой программы. А вообще мы планируем задействовать все муниципальные образования региона.



Совершенно четко прозвучала оценка с положением дел по занятию жителей Иркутской области массовым спортом. Депутаты Законодательного Собрания не раз поднимали этот вопрос, и очень хорошо, что губернатор это услышал и поставил конкретную задачу министру спорта, правительству - взять эту задачу как одну из обязательных для выполнения в текущем году.



Серьезная задача поставлена в здравоохранении по показателям, которые являются индикативными. Такие же задачи сформированы в образовании. Важно, что Сергей Георгиевич обратил внимание на сферу производства. Вы слышали очень подробную информацию - как обстоит дело в сельском хозяйстве, какие меры губернатор определил правительству для улучшения ситуации. Были названы ряд приоритетных направлений промышленного развития. Прозвучали очень интересные моменты о достижениях в золотодобывающей и нефтедобывающей промышленности.



Я послушал внимательно, душа наполнилась оптимизмом. Знаю только одно: поставить задачи это еще не все. Сейчас нужно эти задачи выполнить. Я своих коллег уже настраиваю на это - мы не должны сидеть в кабинетах, а быть в муниципальных образованиях, и очень серьезно отслеживать процессы и участвовать в реализации тех проектов, которые сегодня намечены.



Я не услышал в послании буквально трех фраз. Мы с губернатором помимо послания не один раз говорили о положении дел в Иркутской области. В ходе сессии мы не только увеличили бюджет, но и поставили жесткую задачу перед главным распределителем бюджетных средств - включиться в работу по реализации всех принятых изменений уже с апреля. В послании отдельные задачи были правительству поставлены, но я не услышал консолидированной задачи - государственные программы и то, что мы наметили на 2017 год, должно быть выполнено безусловно. Я бы хотел услышать от губернатора: «Кто с этой задачей не справится - в правительстве Иркутской области работать не будет».



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2017-03-16 14:02:29