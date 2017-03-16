Программу поэтапного сноса «хрущевок» разработают в Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.
В текущем году на территории Иркутской области для завершения исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 необходимо обеспечить ликвидацию всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года. Для этого правительством региона во взаимодействии с муниципальными образованиями Иркутской области предпринимаются все возможные меры, подчеркнул Сергей Левченко.
При этом он отметил, что есть ряд территорий, которые существенно отстают от графика. В частности, это касается Братска. «Нам приходится работать в условиях жесточайшего дефицита времени. Сейчас мы перешли в формат еженедельных докладов о реализации программы по расселению аварийного жилья с «проблемных» муниципалитетов», - подчеркнул губернатор.
Он поручил министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и главам муниципальных образований завершить всю работу до 1 сентября 2017 года. «Никаких переносов срока или послаблений не будет. В случае срыва программы буду лично настаивать на уголовном преследовании виновных!», - заявил глава региона.
Кроме того, губернатором поставлена задача подготовить план расселения еще 200 тыс. кв. м аварийного жилья и переселения 3,5 тыс. семей, проживающих в аварийном и ветхом жилом фонде, не попавшем в действующую программу переселения. А, учитывая опыт Москвы, правительству Иркутской области поручено разработать «дорожную карту» по поэтапному сносу панельных домов так называемой 335-й серии.
В целом строительная отрасль формирует около 7% валового регионального продукта Иркутской области и занимает пятое место среди всех иных отраслей. В Иркутской области в 2016 году введено 881,5 тыс. кв. м жилья. Это почти на 4% больше запланированного объема. В 2017 году этот показатель должен составить 900 тыс. кв. м.
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2017-03-16 14:16:22