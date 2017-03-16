Фонд развития промышленности Иркутской области будет ежеквартально публично отчитываться о работе

14:42 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …

Территорию опережающего социально-экономического развития планируется создать в Байкальске

14:35 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …

Программу поэтапного сноса «хрущевок» разработают в Иркутской области

14:16 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …

С. Брилка: я не услышал консолидированной задачи — госпрограммы и планы на 2017 год должны быть выполнено безусловно

14:02 - Иркутск. Сибирские новости - Второй день заседания сессии Законодательного Собрания Иркутской области …

На строительство и ремонт дорог в Иркутской области в 2017 году финансирование увеличено на 23%

13:52 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …

Финансирование региональных программ в Иркутской области в 2017 году увеличено более чем на 16%

13:44 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …

Ревизию системы предоставления льгот и преференций с целью отмены неэффективных мер проведут в Иркутской области

13:09 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …

С. Левченко: Бюджет 2016 года стал лучшим по доходам за всю историю Иркутской области

13:03 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …

Правительство Иркутской области разработает отдельный антиинфляционный план

12:46 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …

Иркутская область увеличила объем инвестиций в 2016 году на 22%

12:43 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …