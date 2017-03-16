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Территорию опережающего социально-экономического развития планируется создать в Байкальске

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

Глава региона подчеркнул, что моногорода - это одно из стратегических направлений работы областного правительства. «Именно на нем мы сейчас тестируем принципы проектного управления, что позволяет максимально конкретизировать задачу через целевые показатели и четко определенные сроки», - отметил губернатора.

Он подчеркнул, что исполнительные органы власти Иркутской области должны обеспечить приоритетность моногородов при предоставлении мер господдержки и реализации госпрограмм Иркутской области.

Должна быть сформирована и направлена в минэкономразвития РФ заявка на создание территории опережающего социально-экономического развития в Байкальске.

Напомним, в федеральное министерство уже подана аналогичная заявка на создание ТОСЭР в городе Саянске. В декабре 2016 года в Московской бизнес-школе «Сколково» управленческая команда защитила проект развития города Саянска. Основными направлениями проекта являются развитие газонефтехимического комплекса, глубокая переработка древесины, развитие сельского хозяйства, создание машиностроительных и сборочных производств и другие направления.

Образование территории опережающего социально-экономического развития в Саянске позволит за период 2017 - 2026 годов создать 1,2 тыс. новых рабочих мест, повысить инвестиционную привлекательность моногорода, а также увеличит дополнительные налоговые поступления во все уровни бюджетов.

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2017-03-16 14:35:35




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