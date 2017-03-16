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Фонд развития промышленности Иркутской области будет ежеквартально публично отчитываться о работе
14:42 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …
Территорию опережающего социально-экономического развития планируется создать в Байкальске
14:35 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …
Программу поэтапного сноса «хрущевок» разработают в Иркутской области
14:16 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …
С. Брилка: я не услышал консолидированной задачи — госпрограммы и планы на 2017 год должны быть выполнено безусловно
14:02 - Иркутск. Сибирские новости - Второй день заседания сессии Законодательного Собрания Иркутской области …
На строительство и ремонт дорог в Иркутской области в 2017 году финансирование увеличено на 23%
13:52 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …
Финансирование региональных программ в Иркутской области в 2017 году увеличено более чем на 16%
13:44 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …
Ревизию системы предоставления льгот и преференций с целью отмены неэффективных мер проведут в Иркутской области
13:09 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …
С. Левченко: Бюджет 2016 года стал лучшим по доходам за всю историю Иркутской области
13:03 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …
Правительство Иркутской области разработает отдельный антиинфляционный план
12:46 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …
Иркутская область увеличила объем инвестиций в 2016 году на 22%
12:43 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный, северо-западный 5 — 10 м/с, порывы 11 — 16 м/с, поземки, метели.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
В АО «Ангарскцемент» состоялся конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в спортивном зале школы № 38.
Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает в фирменных салонах связи новую партнерскую услугу по страхованию абонентского оборудования. В случае поломки или утраты гаджета страховка покроет затраты на восстановление мобильного устройства или позволит купить новое.