Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 16.03.2017, 15:27
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.11 (+0.16)
EUR 62.84 (+0.10)
10 CNY 85.53 (+0.25)
Информер праздники сегодня

Фонд развития промышленности Иркутской области будет ежеквартально публично отчитываться о работе

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области 16 марта озвучил послание о положении дел в регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

Глава региона напомнил, что в 2016 году принят Закон «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области», в рамках которого создан региональный Фонд развития промышленности. Этот механизм позволит создать совместную систему финансирования производственных проектов за счет федерального и регионального источников. Соотношение софинансирования составит 70х30.

В соответствии с этим министерству экономического развития Иркутской области поручено совместно с Корпорацией развития Иркутской области эффективно организовать работу Фонда развития промышленности как института поддержки промышленных предприятий. Должна быть обеспечена максимальная прозрачность его работы и ежеквартальная публичная отчетность. К этой работе также будет подключено и недавно созданное агентство по привлечению инвестиций.

Ссылки по теме:

2017-03-16 14:42:01




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!