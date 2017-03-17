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Движение транспорта по улице Гоголя в Иркутске будет частично ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта будет частично ограничено с 21 марта по 3 апреля по улице Гоголя в районе дома № 57.

На тротуаре возле этого здания будут производиться земляные работы по ремонту кабельной линии. На проезжей части возможно расположение строительной техники, необходимой для производства работ, сообщает администрация города.

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2017-03-17 11:27:27




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