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К 235-летию Иркутского краеведческого музея вновь откроется выставка «Глазковский некрополь: время и люди»

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Глазковский некрополь: время и люди», посвященная одноименному археологическому объекту каменного и бронзового веков, откроется с 17 марта в Музейной студии к 235-летию Иркутского областного краеведческого музея.

По сообщению музея, выставка работала в 2015 году и вызвала большой интерес. Ее посетили более 3 тыс. человек.

На выставке представлены предметы, составлявшие быт древних людей, в том числе ножи, топоры, скребки, игольники, тёсла, костяные иглы - всего более 300 экспонатов. Также будет представлена информация об ученых: Николае Витковском, впервые исследовавшим погребения некрополя в 1887 году; Михаиле Герасимове, который изобрел метод восстановления облика человека по костным останкам, впервые проводившим раскопки в районе стадиона «Локомотив» в 1928 году; Павле Хороших, проводившем раскопки в период массовой застройки Глазковского предместья 1950-х годов.

Глазковский некрополь - уникальный археологический памятник, единственная стоянка и некрополь древнего человека, сохранившиеся в центре большого города. На всей оставшейся территории Сибири и Дальнего Востока не удалось раскопать столько захоронений древних людей, сколько было раскопано на территории Глазковского некрополя.

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2017-03-17 11:29:54




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