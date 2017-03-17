Работа по реорганизации медобразования среднего звена ведется в Иркутской области

Иркутск. Сибирские новости - Вопросы, связанные с деятельностью Тулунского медицинского колледжа и Нижнеудинского медицинского училища, обсуждали на этой неделе ведущие сотрудники регионального минздрава во главе с замминистра здравоохранения Иркутской области Галиной Синьковой. Они провели встречи со студентами, преподавателями, руководством колледжа и училища, медицинским сообществом, а также с депутатами и общественностью. На месте сотрудники министерства должны были изучить обстановку и внести необходимые коррективы в «дорожную карту» по реорганизации медицинского образования среднего звена в области.



Также представители минздрава встретились с медицинскими коллективами Тулунской и Нижнеудинской больниц. "Обе больницы - это наши опорные пункты здравоохранения на огромных территориях Тулунского и Нижнеудинского районов, ­­- отметила Г. Синькова. - Больницы находятся в хорошем состоянии, сделаны текущие ремонты, коллективы, несмотря на неполную укомплектованность, справляются с поставленной задачей по оказанию необходимой медицинской помощи населению".



Речь о кадровой работе и качестве подготовки специалистов в медицинском колледже шла и на встрече с мэром Тулуна Юрием Карихом. В данный момент в Тулуне действует муниципальная программа поддержки молодых специалистов: оказывается материальная помощь при найме медицинским сотрудником квартиры, выплачиваются «подъемные», поддерживаются целевые студенты. Однако по показателям укомплектованности кадрами Тулунской городской больнице есть к чему стремиться. "Мы видим, что администрация города и района занимаются вопросом привлечения кадров в регион, - отметила на встрече с мэром Тулуна Г. Синькова. - Также мы вас приглашаем на очередную «Ярмарку вакансий», которая состоится 29 марта в рамках годовой коллегии регионального минздрава в Иркутском медуниверситете. С вашими мерами соцподдержки у Тулунской больницы есть хороший шанс привлечь докторов на работу. Сейчас начала действовать программа целевой ординатуры. Ее суть в том, что даже с нецелевым студентом университета, который хочет быть, скажем, кардиологом, вы можете заключить договор, оплатить его учебу и гарантированно получить по окончании учебы именно этого специалиста".



"Мы этот вопрос уже прорабатываем и готовы предусмотреть деньги в бюджете, чтобы с очередного семестра эти меры проводить, - сказал Ю. Карих. - Уже предварительно есть договоренности со студентами, причем именно тех специальностей, которые мы хотим привлечь в нашу Тулунскую больницу".



Однако обсуждалась не только проблема укомплектованности кадрами, но и неудовлетворительное качество получаемых знаний и умений. Вопрос подготовки специалистов среднего медицинского персонала в Тулунском медколледже стал основным на встрече руководства минздрава и района. "Идет речь о государственной аккредитации колледжа в мае 2018 года, которую проводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, к ней нужно готовиться заранее, это непростая процедура. И мы видим, что если колледж будет оставаться в таком в виде, как он работает сегодня, он эту аккредитацию не пройдет, - отметила Г. Синькова. - Причем аккредитация учебного заведения - это не формальный подход, это прежде всего оценка компетенции и полученных навыков выпускаемых специалистов. При недостаточном уровне подготовки выпускников они могут при самостоятельной работе нанести вред пациентам".



В 2016 году Тулунский медицинский колледж неоднократно получал замечания по итогам проверки отдела финансового контроля министерства, причем большая часть предписаний так и не устранена. Имелись протоколы об административных правонарушениях по результатам проверок надзорных органов, не соблюдались сроки и порядки представления бухгалтерской отчетности, порядка ведения бухгалтерского учета, не были достигнуты целевые показатели по заработной плате врачей-преподавателей колледжа. В адрес минздрава поступали обоснованные обращения граждан, родителей студентов по вопросам организации образовательного процесса и его результатов.



Дело не только в количестве штатных преподавателей, количестве студентов, ведении учебных планов, недостаточно укрепленной материальной базе, также в колледже преподается минимальное количество учебных программ, недостаточно ведется внебюджетная деятельность, что не дает колледжу возможности для развития, зафиксирован большой отсев студентов - до 45%.



При этом готовить медицинских специалистов среднего звена в районе необходимо - иначе сфера здравоохранения района и города останется совсем без кадров. Одним из вариантов решения сложившейся ситуации может стать объединение Тулунского колледжа с Братским медицинским колледжем при полном сохранении структуры образовательной организации в виде Тулунского филиала. Братский колледж обладает достаточным уровнем специалистов, набором образовательных программ и опытом подготовки и переподготовки медицинских кадров.



Однако это предложение не устраивает ни руководство района и города, ни общественность. "Мы пока не готовы к слову «филиал», - сказал на встрече с представителями минздрава в мэрии Юрий Карих. - Что мешает подготовке качественных кадров при самостоятельном учебном заведении? У нас есть пример - педагогический колледж, который стал филиалом Братского. Теперь они не могут ни ремонты сделать без утверждения головного учреждения, ни справку выдать студенту. Нам нужно вкладывать в медицину, на здоровье не сэкономишь, а мы говорим об оптимизации, когда здесь нужен опорный пункт. Давайте думать, что сделать, чтоб эту материальную базу укрепить, усилить кадровый состав колледжа, обучить их, привлечь на почасовую работу коллег из Братского колледжа, но не прекращать работу колледжа как самостоятельного учреждения". Такое же мнение было высказано и в самом колледже, где состоялась встреча с педагогическим коллективом.



Иначе прошло обсуждение реорганизации образовательных учреждений с руководством Нижнеудинского медицинского училища. На встрече представителей минздрава и руководителей Нижнеудинского района и города говорили об объединении Нижнеудинского медицинского училища с Тайшетским медицинским техникумом. "К сожалению, Нижнеудинское училище имеет недостаточно высокие образовательные и качественные показатели работы, - рассказала Г. Синькова на встрече с мэром Нижнеудинского района Сергеем Худоноговым. - Мы предлагаем объединить его с более крупным и имеющим больший набор образовательных программ, лучшую укомплектованность штатными преподавателями Тайшетским медицинским техникумом".



У минздрава накоплен уникальный опыт мероприятий по оптимизации структуры учреждений путем реорганизации неэффективных учреждений здравоохранения. И объединение образовательных учреждений, уверены в министерстве, пойдет на пользу отстающему по многим показателям работы учреждению. В течение 2016 года была открыта вакансия на место директора Нижнеудинского медицинского училища, но сильного руководителя найти так и не удалось.



"Мы видим, что министерством принимается новое управленческое решение, которое необходимо для сохранения училища и преумножения его потенциала, - отметил С. Худоногов. - Кроме того, мы с городской властью, понимая, как важно укреплять наше одно из немногих образовательных учреждений в районе, постараемся помочь. У нас только огромная просьба - сохранить коллектив, дать надежду преподавателям и студентам, что все останется на своих местах, вместе с тем улучшится качество образования и их возможности".



На встрече со студентами и преподавателями Нижнеудинского училища Галина Синькова рассказала, что в соответствии с проектом «дорожной карты» по реорганизации медицинских образовательных учреждений области училище объединится с Тайшетским медицинским техникумом и станет его филиалом. При этом, получив диплом учебного заведения с более высоким статусом, выпускники от этого только выиграют.



"Требования к подготовке и сертификации студентов и преподавателей сегодня ужесточены, - сказал на встрече назначенный в декабре 2016 года директор Тайшетского медицинского техникума Юрий Кириллов. - Мы прекрасно понимаем это и уже сейчас начали усиливать коллектив нашего техникума и поможем это сделать Нижнеудинскому филиалу. Все студенты смогут при желании получать кроме основного сертификата об обучении еще один - по выбранной на выпускном курсе специализации. Таким образом выпускник сможет выйти из техникума, уже определившись с профессией и местом работы".



Кроме того, Тайшетский медицинский техникум имеет широкий спектр программ последипломной подготовки, что позволит готовить кадры для Нижнеудинска и района по специальностям, для получения которых раньше необходимо было ехать в Иркутск или Тайшет.



В ближайших планах министерства здравоохранения подготовка скорректированной «дорожной карты» развития медицинских образовательных учреждений Нижнеудинска, Тайшета и Тулуна, где подробно будут обозначены необходимые в связи с реорганизацией поручения.



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2017-03-17 11:52:16