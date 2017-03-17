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На реконструкцию и строительство дорог Иркутска по федеральной программе планируется привлечь более 500 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутск впервые вошел в федеральную программу «Безопасные качественные дороги». Об этом в ходе отчета о деятельности органов местного самоуправления сообщил мэр города Дмитрий Бердников. В нем приняли участие около 800 человек. В рамках программы на реконструкцию и строительство дорог планируется привлечь более 500 млн руб.

Глава города напомнил, что в 2016 году на ремонт дорог в Иркутске был направлен беспрецедентный объем средств - более 1 млрд руб. Было приведено в порядок около 700 тыс. кв. м дорожного полотна. Основные работы проводились большими картами. Это около 400 тыс. кв. м, что на 33% больше, чем в 2015 году. Впервые было уделено внимание ремонту дорог в зоне индивидуальной жилой застройки, внутриквартальных территорий. По сравнению с 2015 годом объем финансирования на эти цели был увеличен в 2,5 раза. За счет этого удалось отремонтировать 74 улицы и дороги частного сектора, 169 дворов. Также были реконструированы две ключевые развязки - Старокузьмихинская и Покровская. Проведен ремонт Байкальского кольца, 2-ой Батарейной.

Если продолжать выдерживать этот темп, то реально привести дороги Иркутска к нормативам за пять лет, отметил Дмитрий Бердников.

Кроме того, в 2016 году были привлечены к ответственности недобросовестные подрядчики. Им пришлось переделывать за свой счет некачественную работу. По словам мэра, подобная практика будет применяться и в этом году.

В 2017 году мэрия планирует приступить к ремонту трамвайных путей, предполагается полностью заменить полотно на пяти участках. Продолжится ремонт дорог: будет закончен последний этап реконструкции Покровской развязки, сделана развязка возле Иннокентьевского моста, начат ремонт улиц Ленина, Седова, Советская, маршала Жукова, продолжится ремонт улиц Розы Люксембург, Лермонтова, Рабочего штаба, съезд с Глазковского моста.

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2017-03-17 12:11:05




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