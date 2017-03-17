Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 17.03.2017, 17:06
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.24 (-0.87)
EUR 62.49 (-0.35)
10 CNY 84.44 (-1.09)
Информер праздники сегодня

Первый полет самолета МС-21 может состояться в апреле

Версия для печати

Москва. Сибирские новости - Первый полет магистрального самолета МС-21 ориентировочно может состояться в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

«Мы исходим из того, что это будет апрель, готовимся к апрелю, но точная дата будет определена в момент технической готовности и готовности самого экипажа», - цитирует зампреда агентство.

Вице-премьер особо отметил, что на данный момент проходят испытания - и статические, и летные.

МС-21 - семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров, которое создается корпорацией «Иркут». Серийное производство планируется начать в течение следующего года. С 2020 года «Иркут» должен ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации.

Ссылки по теме:

2017-03-17 12:14:41




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!