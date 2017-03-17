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Минспорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия спортивной борьбы была сохранена в микрорайоне Солнечный Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия спортивной борьбы имени олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Константина Вырупаева была сохранена в Иркутске в привычном месте - в микрорайоне Солнечный. Об этом сегодня заявил министр по физической культуре и спорту региона Илья Резник в ходе пресс-конференции. В мероприятии также приняли участие начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Эверт, старший тренер отделения греко-римской борьбы областной спортивной школы «Спарта», заслуженный тренер России Александр Хаустов, заслуженный работник физкультуры и спорта России, почетный вице-президент Федерации спортивной борьбы Иркутской области Александр Ширшиков, тренеры, представители спортивной общественности.

"Позавчера вечером стало известно о продаже с целью коммерческого использования зала спортивной борьбы, расположенного в торговом комплексе в микрорайоне Солнечный Иркутска. О том, что этот зал предполагается к продаже, собственник заранее не уведомил ни министерство спорта Иркутской области, ни администрацию города Иркутска. Нам не было предложено выкупить это помещение. Мы приглашали представителя собственника, непосредственно генерального директора инвестиционной компании «Байкальский торговый дом», который владеет всем комплексом зданий, однако пока никакого ответа не получили", - сообщил Илья Резник.

Зал Академии спортивной борьбы - единственный профильный зал в городе, где проводятся городские и областные соревнования. Он оборудован коврами и инвентарем, приобретенными за средства областного бюджета и переданными специально для оснащения этого зала городской школе спортивной борьбы.

Как отметил Д. Эверт, в Академии занимается более 140 детей, работают шесть тренеров. Две школы спортивной борьбы (городская и областная) совместно использовали помещение, для тренировочного процесса и проведения соревнований были созданы все условия. Администрация города готова оказать поддержку тренерскому составу Областной спортивной школы, предоставив объекты муниципальной собственности.

"В таком случае, придется перестраивать весь график тренировок. Не все дети, которые уже занимаются, смогут приезжать в новые залы. Самое главное, что именно этот зал был приспособлен для проведения и всероссийских соревнований. Другого такого зала нет", - заявил А. Хаустов.

"Вопросы по использованию и дальнейшей судьбе этого зала не должны решаться кулуарно", - подчеркнул министр.
О ситуации доложено губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

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2017-03-17 12:18:16




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