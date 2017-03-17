|
..
|Центробанк РФ
|USD
|58.24
|
↓
|
(-0.87)
|EUR
|62.49
|
↓
|
(-0.35)
|10 CNY
|84.44
|
↓
|
(-1.09)
|
Минспорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия спортивной борьбы была сохранена в микрорайоне Солнечный Иркутска
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия спортивной борьбы имени олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Константина Вырупаева была сохранена в Иркутске в привычном месте - в микрорайоне Солнечный. Об этом сегодня заявил министр по физической культуре и спорту региона Илья Резник в ходе пресс-конференции. В мероприятии также приняли участие начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Эверт, старший тренер отделения греко-римской борьбы областной спортивной школы «Спарта», заслуженный тренер России Александр Хаустов, заслуженный работник физкультуры и спорта России, почетный вице-президент Федерации спортивной борьбы Иркутской области Александр Ширшиков, тренеры, представители спортивной общественности.
"Позавчера вечером стало известно о продаже с целью коммерческого использования зала спортивной борьбы, расположенного в торговом комплексе в микрорайоне Солнечный Иркутска. О том, что этот зал предполагается к продаже, собственник заранее не уведомил ни министерство спорта Иркутской области, ни администрацию города Иркутска. Нам не было предложено выкупить это помещение. Мы приглашали представителя собственника, непосредственно генерального директора инвестиционной компании «Байкальский торговый дом», который владеет всем комплексом зданий, однако пока никакого ответа не получили", - сообщил Илья Резник.
Зал Академии спортивной борьбы - единственный профильный зал в городе, где проводятся городские и областные соревнования. Он оборудован коврами и инвентарем, приобретенными за средства областного бюджета и переданными специально для оснащения этого зала городской школе спортивной борьбы.
Как отметил Д. Эверт, в Академии занимается более 140 детей, работают шесть тренеров. Две школы спортивной борьбы (городская и областная) совместно использовали помещение, для тренировочного процесса и проведения соревнований были созданы все условия. Администрация города готова оказать поддержку тренерскому составу Областной спортивной школы, предоставив объекты муниципальной собственности.
"В таком случае, придется перестраивать весь график тренировок. Не все дети, которые уже занимаются, смогут приезжать в новые залы. Самое главное, что именно этот зал был приспособлен для проведения и всероссийских соревнований. Другого такого зала нет", - заявил А. Хаустов.
"Вопросы по использованию и дальнейшей судьбе этого зала не должны решаться кулуарно", - подчеркнул министр.
О ситуации доложено губернатору Иркутской области Сергею Левченко.
Ссылки по теме:
2017-03-17 12:18:16
Комментарии
|
|
Рост минимальной заработной платы к январю 2018 года составит 30%
12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области 2017 год должен стать годом повышения доходов населения. …
Перевозки в поездах дальнего следования на ВСЖД в январе — феврале выросли на 4,3%
12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Поездки в поездах дальнего сообщения в январе - феврале совершили 384 тыс. …
В Иркутске внедрят социальный проездной для студентов и пенсионеров, которые не попадают под областные и федеральные льготы
12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в 2017 году продолжится предоставление дополнительных мер социальной …
Форвард «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин награжден памятным Кубком губернатора за тысячный мяч
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Памятный Кубок губернатора вручил сегодня форварду «Байкал-Энергии» …
Минспорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия спортивной борьбы была сохранена в микрорайоне Солнечный Иркутска
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия …
Первый полет самолета МС-21 может состояться в апреле
12:14 - Москва. Сибирские новости - Первый полет магистрального самолета МС-21 ориентировочно может состояться …
На реконструкцию и строительство дорог Иркутска по федеральной программе планируется привлечь более 500 млн рублей
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутск впервые вошел в федеральную программу «Безопасные качественные …
Работа по реорганизации медобразования среднего звена ведется в Иркутской области
11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы, связанные с деятельностью Тулунского медицинского колледжа и Нижнеудинского …
К 235-летию Иркутского краеведческого музея вновь откроется выставка «Глазковский некрополь: время и люди»
11:29 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Глазковский некрополь: время и люди», посвященная …
Движение транспорта по улице Гоголя в Иркутске будет частично ограничено
11:27 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта будет частично ограничено с 21 марта по 3 апреля по …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, без осадков ожидается в субботу в Иркутской области, в северных районах местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3 — 8 м/с, в северных районах юго-западный 5 — 10 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта. В праздничные дни иркутские абоненты сделали 13 млн звонков и отправили почти 12 млн текстовых и мультимедийных сообщений.
В АО «Ангарскцемент» состоялся конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в спортивном зале школы № 38.
Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.