Форвард «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин награжден памятным Кубком губернатора за тысячный мяч
Иркутск. Сибирские новости - Памятный Кубок губернатора вручил сегодня форварду «Байкал-Энергии» Евгению Иванушкину в честь тысячного забитого мяча глава Иркутской области Сергей Левченко.
"Поздравляю нападающего Евгения Иванушкина с рекордным количеством забитых мячей на чемпионатах России. Это настоящий подарок для всех болельщиков русского хоккея в Иркутской области и хороший пример для детей, занимающихся хоккеем с мячом. Уверен, что триумф Евгения будет способствовать дальнейшему развитию и популяризации хоккея с мячом среди населения Иркутской области, появлению новых спортивных звезд в этом виде спорта", - подчеркнул губернатор.
Президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко напомнил, что 14 марта 2017 года в третьем матче четвертьфинальной серии форвард «Байкал-Энергии» и национальной сборной России Евгений Иванушкин покорил уникальную вершину, забив тысячный мяч в рамках чемпионата страны. Произошло это в Кемерово, во время встречи «Байкал-Энергии» с командой «Кузбасс». Выиграв во встрече со счетом 6:2, иркутяне оформили путевку в «Финал четырех». Перед поединком на счету 37-летнего форварда значилось 997 голов. В столице Кузбасса воспитанник краснотуринского хоккея с мячом забил юбилейный тысячный мяч на 36-й минуте, а уже после перерыва положил начало второй тысяче. Этот гол вывел Иванушкина в единоличные рекордсмены национальных чемпионатов.
Евгений Иванушкин - воспитанник краснотуринского «Маяка», первый тренер В. И. Таскаев (1995 - 2001 г.г.). Входил в составы команд «Сибскана-Энергия» (Иркутск) 2001 - 2004 г.г., «Водник» (Архангельск) 2004 - 2005 г.г., «Динамо» (Москва). Евгений Иванушкин - семикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка мира, семикратный чемпион мира, четырехкратный победитель международного турнира Champions Cup. Входил в списки «22-х лучших» в течение 12 сезонов (с 2003 по 2015 г.г.). В составе сборной команды России принял участие в 64 матчах, забил 133 мяча.
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2017-03-17 12:22:09