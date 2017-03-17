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В Иркутске внедрят социальный проездной для студентов и пенсионеров, которые не попадают под областные и федеральные льготы

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в 2017 году продолжится предоставление дополнительных мер социальной поддержки. Об этом сообщил мэр областного центра Дмитрий Бердников в ходе ежегодного отчета о деятельности органов местного самоуправления. в нем приняли участие около 800 человек.

Глава города подчеркнул, что социальная поддержка ветеранов, пенсионеров, бюджетников, семей является одной из приоритетных задач городской власти. В 2016 году на эти цели из бюджета города было направлено около 500 млн руб.

Так, в прошлом году 8 тыс. жителей города получили лекарственные препараты по бесплатным рецептам. Проведен ремонт в 24 квартирах участников Великой Отечественной войны. Около 2 тыс. детей в возрасте от шести месяцев до двух лет получали бесплатно молочные продукты детского питания. 19 общественных организаций ветеранов, инвалидов, пенсионеров получили субсидии из городского бюджета. Льготы на проезд в пассажирском транспорте Иркутска получили около 50 тыс. пенсионеров, школьников и студентов.

Дмитрий Бердников отметил, что в 2017 году начата работа над введением социального проездного для студентов и пенсионеров, которые не попадают под областные и федеральные льготы.

"В непростой экономической ситуации власть обязана защищать своих граждан. Именно поэтому мы взяли на себя все затраты по проезду ветеранов и льготников, когда областным постановлением им ограничили число поездок в общественном транспорте, - подчеркнул Дмитрий Бердников. - Параллельно решаем вопрос введения электронного билета с частными перевозчиками, чтобы и у них эта система также действовала. Мы обязаны помогать тем, кто нуждается в этом больше всего. Особенно это касается горожан старшего поколения".

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2017-03-17 12:29:29




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