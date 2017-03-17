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Перевозки в поездах дальнего следования на ВСЖД в январе — феврале выросли на 4,3%

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Иркутск. Сибирские новости - Поездки в поездах дальнего сообщения в январе - феврале совершили 384 тыс. пассажиров ВСЖД, что на 4,3% выше прошлогоднего показателя. Наибольшей популярностью пользуются общие вагоны, в которых с начала года было перевезено 18,8 тыс. пассажиров, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Услугами проезда в сидячих вагонах воспользовались 17,8 тыс. человек, что на 20,9% больше аналогичного показателя 2016 года.

В плацкартных вагонах проехали более 256 тыс. пассажиров, что сопоставимо с показателем прошлого года. Рост перевозок отмечен и в купейных вагонах: за январь - февраль в них совершили поездки свыше 90 тыс. пассажиров ВСЖД, что превышает статистику 2016 года на 13,3%.

В пригородном сообщении специалисты отмечают некоторое снижение пассажиропотока. С начала года в этом направлении было перевезено 1,39 млн человек, что на 6,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом 19,7% от общего числа перевезенных граждан составили льготники.

Всего за два первых месяца 2017 года со станций и вокзалов Восточно-Сибирской железной дороги было отправлено свыше 1,7 млн пассажиров.

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2017-03-17 12:32:19




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