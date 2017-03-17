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Рост минимальной заработной платы к январю 2018 года составит 30%
12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области 2017 год должен стать годом повышения доходов населения. …
Перевозки в поездах дальнего следования на ВСЖД в январе — феврале выросли на 4,3%
12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Поездки в поездах дальнего сообщения в январе - феврале совершили 384 тыс. …
В Иркутске внедрят социальный проездной для студентов и пенсионеров, которые не попадают под областные и федеральные льготы
12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в 2017 году продолжится предоставление дополнительных мер социальной …
Форвард «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин награжден памятным Кубком губернатора за тысячный мяч
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Памятный Кубок губернатора вручил сегодня форварду «Байкал-Энергии» …
Минспорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия спортивной борьбы была сохранена в микрорайоне Солнечный Иркутска
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия …
Первый полет самолета МС-21 может состояться в апреле
12:14 - Москва. Сибирские новости - Первый полет магистрального самолета МС-21 ориентировочно может состояться …
На реконструкцию и строительство дорог Иркутска по федеральной программе планируется привлечь более 500 млн рублей
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутск впервые вошел в федеральную программу «Безопасные качественные …
Работа по реорганизации медобразования среднего звена ведется в Иркутской области
11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы, связанные с деятельностью Тулунского медицинского колледжа и Нижнеудинского …
К 235-летию Иркутского краеведческого музея вновь откроется выставка «Глазковский некрополь: время и люди»
11:29 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Глазковский некрополь: время и люди», посвященная …
Движение транспорта по улице Гоголя в Иркутске будет частично ограничено
11:27 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта будет частично ограничено с 21 марта по 3 апреля по …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, без осадков ожидается в субботу в Иркутской области, в северных районах местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3 — 8 м/с, в северных районах юго-западный 5 — 10 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта. В праздничные дни иркутские абоненты сделали 13 млн звонков и отправили почти 12 млн текстовых и мультимедийных сообщений.
В АО «Ангарскцемент» состоялся конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в спортивном зале школы № 38.
Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.