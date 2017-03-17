Рост минимальной заработной платы к январю 2018 года составит 30%

12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области 2017 год должен стать годом повышения доходов населения. …

Перевозки в поездах дальнего следования на ВСЖД в январе — феврале выросли на 4,3%

12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Поездки в поездах дальнего сообщения в январе - феврале совершили 384 тыс. …

В Иркутске внедрят социальный проездной для студентов и пенсионеров, которые не попадают под областные и федеральные льготы

12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в 2017 году продолжится предоставление дополнительных мер социальной …

Форвард «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин награжден памятным Кубком губернатора за тысячный мяч

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Памятный Кубок губернатора вручил сегодня форварду «Байкал-Энергии» …

Минспорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия спортивной борьбы была сохранена в микрорайоне Солнечный Иркутска

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство спорта Иркутской области приложит все усилия, чтобы Академия …

Первый полет самолета МС-21 может состояться в апреле

12:14 - Москва. Сибирские новости - Первый полет магистрального самолета МС-21 ориентировочно может состояться …

На реконструкцию и строительство дорог Иркутска по федеральной программе планируется привлечь более 500 млн рублей

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутск впервые вошел в федеральную программу «Безопасные качественные …

Работа по реорганизации медобразования среднего звена ведется в Иркутской области

11:52 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы, связанные с деятельностью Тулунского медицинского колледжа и Нижнеудинского …

К 235-летию Иркутского краеведческого музея вновь откроется выставка «Глазковский некрополь: время и люди»

11:29 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Глазковский некрополь: время и люди», посвященная …

Движение транспорта по улице Гоголя в Иркутске будет частично ограничено

11:27 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта будет частично ограничено с 21 марта по 3 апреля по …