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Рост минимальной заработной платы к январю 2018 года составит 30%

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Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области 2017 год должен стать годом повышения доходов населения. На это направлена работа правительства региона в части повышения уровня заработной платы. Об этом сегодня на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. На заседании, которое провел министр экономического развития Антон Логашов, рассматривался вопрос о выполнении в 2016 году Трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых, и связанных с ними экономических отношений, в Иркутской области на 2015 - 2017 годы.

Н. Воронцова отметила, что губернатор в своем Послании о положении дел в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики в текущем году заявил, что с учетом реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате, с 1 января 2018 года в регионе минимальная заработная плата равна 100% прожиточному минимуму. Рост минимальной заработной платы к январю 2018 года составит 30%.

"Это существенный рост и достаточно амбициозные шаги правительства региона по выполнению своих задач по повышению минимальной заработной платы. Регион преодолел кризисные явления, к которым мы с опасением относились в 2015 году. Правительством Иркутской области намерено проводить целенаправленную работу по повышению уровня реальных денежных доходов населения. Это одно из актуальных направлений деятельности. Несмотря на то, что была высокая инфляция, удалось все-таки сохранить численность работников на предприятиях, удалось сохранить стабильность на рынке труда", - подчеркнула министр.

"В начале года подписали соглашение, которое позволяет нам к концу 2017 года впервые выйти на минимальную заработную плату на уровень прожиточного минимума трудоспособного населения Иркутской области", - отметил председатель Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»Александр Оболкин.

Н. Воронцова сообщила, что правительство Иркутской области также сосредоточено на реализации Указов Президента связанных с повышением заработных плат отдельных категорий граждан: врачи, учителя, работники дошкольных учреждений, средний медперсонал. В этом направлении проводится большая работа по доведению зарплат отдельных категорий работников до рекомендуемых правительством РФ соотношений к размеру средней заработной плате в регионе.

Также в 2017 году акцентировано внимание на поэтапную индексацию заработной платы с учетом совершенствования действующей системы оплаты труда. По итогам рассмотрения вопроса достигнута договоренность сосредоточить работу участников комиссии на разработке мер по повышению реального содержания заработных плат и доходов населения Иркутской области.

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2017-03-17 12:34:50




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