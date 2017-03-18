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Молодежный парламент при Госдуме РФ в Год экологии проведет конкурс о Байкале

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Москва. Сибирские новости - Первый всероссийский конкурс «Познай Байкал» объявлен Молодежным парламентом при Государственной Думе. Он проводится с целью привлечения общественного внимания к необходимости сохранения флоры и фауны уникального озера.

Для этого организаторы планируют собрать не менее 200 работ, которые должны быть представлены в виде информационных плакатов или видеороликов. После завершения эти материалы будут размещены в открытых источниках.

Стать участниками смогут граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо направить конкурсные материалы организаторам в срок до 1 мая 2017 года.

Итоги конкурса будут подведены в Государственной Думе ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

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2017-03-18 11:01:13




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