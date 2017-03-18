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Администрация Иркутска готова предоставить помещения для тренировок борцам из Академии Константина Вырупаева

Фото: Сибновости, Ю. Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Для тренировок воспитанников ДЮСШ г. Иркутска № 6 будут предоставлены помещения в школе № 22, если специализированный зал Академии спортивной борьбы имени олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Константина Вырупаева будет продан. Напомним, зал находится в частной собственности компании «Байкальский торговый дом». Кроме этого, администрация города готова рассмотреть возможность предоставления спортивных объектов, находящиеся в муниципальной собственности, для тренерского состава областной спортшколы и федерации занимающихся в Академии. Об этом заявил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Иркутска Дмитрий Эверт.

"Официальной информации о продаже единственного в Иркутске специализированного зала, в котором проходят не только тренировки, но и все соревнования, нет. Вместе с этим существуют опасения, что это произойдет в ближайшее время. При этом помещение сменит свое назначение, перестанет быть спортивным. Дальнейшая судьба шести тренеров и порядка 140 воспитанников остается неопределенной. Мы готовы решить вопрос с предоставлением площадей для тренировок", - подчеркнул Дмитрий Эверт.

При этом представители областной и городской властей при поддержке федерации спортивной борьбы Иркутской области считают, что зал необходимо сохранить, так как он является единственной площадкой в Иркутске для проведения соревнований по борьбе различного уровня. Представитель собственника заверил, что руководство компании «Байкальский торговый дом» готово обсудить условия продажи спортивного помещения, расположенного по адресу ул. Ржанова, 164, с сохранением его назначения.

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2017-03-18 11:33:19




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