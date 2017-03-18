Полицейские пресекли деятельность группы "черных лесорубов" под Иркутском

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли …

В Нижнеилимском районе полицейские разыскивают водителя, допустившего наезд на школьницу

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеилимском районе полиция устанавливает личность водителя, который …

Торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел в Иркутске

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения …

О лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья предупреждают синоптики

11:39 - Иркутск. Сибирские новости - О лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья предупреждают …

Администрация Иркутска готова предоставить помещения для тренировок борцам из Академии Константина Вырупаева

11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Для тренировок воспитанников ДЮСШ г. Иркутска № 6 будут предоставлены помещения …

Молодежный парламент при Госдуме РФ в Год экологии проведет конкурс о Байкале

11:01 - Москва. Сибирские новости - Первый всероссийский конкурс «Познай Байкал» объявлен Молодежным …

Рост минимальной заработной платы к январю 2018 года составит 30%

12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области 2017 год должен стать годом повышения доходов населения. …

Перевозки в поездах дальнего следования на ВСЖД в январе — феврале выросли на 4,3%

12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Поездки в поездах дальнего сообщения в январе - феврале совершили 384 тыс. …

В Иркутске внедрят социальный проездной для студентов и пенсионеров, которые не попадают под областные и федеральные льготы

12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в 2017 году продолжится предоставление дополнительных мер социальной …

Форвард «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин награжден памятным Кубком губернатора за тысячный мяч

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Памятный Кубок губернатора вручил сегодня форварду «Байкал-Энергии» …