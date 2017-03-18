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О лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья предупреждают синоптики

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Иркутск. Сибирские новости - О лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья предупреждают синоптики. На дорогах Иркутской области и Иркутска возможен гололед и снежный накат.

В воскресенье по области переменная облачность, без осадков, местами в северных районах небольшой снег, ветер южный, юго-восточный 3 - 8 м/с, в северных районах юго-западный 4 - 9 м/с. Температура ночью -23, -28ºС, местами в западных, южных и северных районах -14, -19ºС, днем 0, +5ºС, местами -3, -8ºС.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 2 - 7 м/с. Температура ночью -15, -17ºС, днем +1, +3ºС.

2017-03-18 11:39:39




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