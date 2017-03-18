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Торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Анатолий Стрельцов, члены правительства региона, представители политических партий, общественных организаций, студенческие отряды.

Всего на площади перед Дворцом спорта «Труд» собралось около 3 тыс. человек.

"Сегодня мы здесь собрались, чтобы все вернулись в то время, когда в состав Российской Федерации вошел Крым. Это событие - один из ярких примеров в мировой истории. Более 90% жителей Крыма проголосовали за присоединение к России. Воля двух миллионов человек сделала свое дело", - сказал Сергей Левченко.

Губернатор отметил, что с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым подписано соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, культуры, науки. Делегации Иркутской области и Республики обмениваются опытом в различных сферах.

"Сегодня мы отмечаем важное событие - трехлетие присоединения Республики Крым к Российской Федерации. Не так давно было принято это мужественное решение. На референдуме абсолютное большинство жителей Крыма высказались за присоединение к России. Восторжествовала историческая справедливость", - подчеркнул Сергей Брилка.

Торжественные митинги и концерты в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией сегодня также проходят в крупных городах Иркутской области - Братске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Тайшете и других. В течение месяца по области проходят лекции, концерты, классные часы для школьников, посвященные исторической дате. Всего в них принимают участие более 60 тыс. человек.

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2017-03-18 11:54:20




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