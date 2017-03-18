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Полицейские пресекли деятельность группы "черных лесорубов" под Иркутском
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли …
В Нижнеилимском районе полицейские разыскивают водителя, допустившего наезд на школьницу
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеилимском районе полиция устанавливает личность водителя, который …
Торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел в Иркутске
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения …
О лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья предупреждают синоптики
11:39 - Иркутск. Сибирские новости - О лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья предупреждают …
Администрация Иркутска готова предоставить помещения для тренировок борцам из Академии Константина Вырупаева
11:33 - Иркутск. Сибирские новости - Для тренировок воспитанников ДЮСШ г. Иркутска № 6 будут предоставлены помещения …
Молодежный парламент при Госдуме РФ в Год экологии проведет конкурс о Байкале
11:01 - Москва. Сибирские новости - Первый всероссийский конкурс «Познай Байкал» объявлен Молодежным …
Рост минимальной заработной платы к январю 2018 года составит 30%
12:34 - Иркутск. Сибирские новости - Для Иркутской области 2017 год должен стать годом повышения доходов населения. …
Перевозки в поездах дальнего следования на ВСЖД в январе — феврале выросли на 4,3%
12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Поездки в поездах дальнего сообщения в январе - феврале совершили 384 тыс. …
В Иркутске внедрят социальный проездной для студентов и пенсионеров, которые не попадают под областные и федеральные льготы
12:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в 2017 году продолжится предоставление дополнительных мер социальной …
Форвард «Байкал-Энергии» Евгений Иванушкин награжден памятным Кубком губернатора за тысячный мяч
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Памятный Кубок губернатора вручил сегодня форварду «Байкал-Энергии» …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В воскресенье по Иркутской области переменная облачность, без осадков, местами в северных районах небольшой снег, ветер южный, юго-восточный 3 — 8 м/с, в северных районах юго-западный 4 — 9 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта. В праздничные дни иркутские абоненты сделали 13 млн звонков и отправили почти 12 млн текстовых и мультимедийных сообщений.
В АО «Ангарскцемент» состоялся конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в спортивном зале школы № 38.
Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.