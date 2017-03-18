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В Нижнеилимском районе полицейские разыскивают водителя, допустившего наезд на школьницу

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Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеилимском районе полиция устанавливает личность водителя, который допустил наезд на школьницу.

Инцидент произошел 17 марта около 8 часов утра в городе Железногорск-Илимский. Около школы № 3 неустановленный водитель на автомобиле неустановленной марки при движении задним ходом допустил наезд на идущую четвероклассницу. После этого автомобилист не оказал помощи девочке и скрылся с места ДТП. Предварительно установлено, что автомобиль имеет светлый цвет кузова. В результате наезда школьница была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана помощь.

Полиция призывает гражданина, находившегося в момент аварии за рулем транспортного средства, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего.

Сотрудники ГИБДД обращаются к свидетелям дорожно-транспортного происшествия с просьбой оказать помощь следственным органам и сообщить информацию в ближайший отдел внутренних дел, либо позвонить по телефону (395-66) 3-02-03, 02 или воспользоваться телефоном доверия ГУ МВД России по Иркутской области 8 (3952) 21-68-88.

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2017-03-18 11:59:45




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