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Полицейские пресекли деятельность группы "черных лесорубов" под Иркутском

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли МУ МВД России «Иркутское» пресекли незаконную деятельность группы «черных лесорубов» в районе Хомутовского лесничества.

Во время рейда полицейские с поличным задержали двух иркутян и жителя деревни Ширяева Иркутского района в возрасте от 25 до 30 лет, которые, не имея разрешительных документов, спилили деревья объемом свыше 80 куб. м. На месте вырубки оперативники обнаружили и изъяли тяжелую технику, внедорожник, бензопилу. Изъятый лес передан на ответственное хранение. Все участники группы проверяются на причастность к совершению подобных противоправных деяний.

В результате незаконной рубки лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму свыше 900 тыс. руб. По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) возбуждено уголовное дело.

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2017-03-18 12:05:53




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