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Погоду в первой половине марта 2017 года в Иркутской области синоптики назвали яркой анамалией

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - На территорию Иркутской области в первой половине марта происходили масштабные выносы очень теплых воздушных масс: сначала атлантических, а во второй половине рассматриваемого периода с южных районов Казахстана. В итоге средняя температура воздуха за первую половину марта оказалась в пределах -3, -7°С, в северных и верхнеленских районах -8, -12°С. Это, по информации иркутского Гидрометцентра, на 5 - 9° выше (теплее) средних многолетних значений.

Метеорологи отмечают, что столь высокая температура воздуха за этот период - аномалия. За все время метеорологических наблюдений (а это 80 - 130 лет) подобное явление наблюдалось еще только в 2008, 1998 и 1990 годах. То есть с учетом этого года всего четыре случая. Повторяемость явления составляет 3 - 4%, что является яркой анамалией.

С 16 марта тип погоды контрастно изменился: на территорию Иркутской области распространилась холодная воздушная масса.

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2017-03-19 09:02:52




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