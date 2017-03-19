Братску продлили сроки реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

Братск. Сибирские новости - Сроки реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Братске продлены до 1 ноября 2017 года. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в ходе видеоселектора. На совещании обсуждали ход исполнения программы на территории Сибирского федерального округа, в нем приняли участие полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло и генеральный директор Фонда Константин Цицин.



Решение о продлении сроков было принято после рабочей встречи 14 марта в Москве мэра Братска Сергея Серебренникова с Сергеем Степашиным. Инициатором встречи выступил мэр Братска. В ней также принял участие председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор.



Глава города предоставил председателю наблюдательного совета объективную информацию о ходе реализации программы и разъяснил, по каким причинам по нескольким домам Братск к 1 сентября 2017 года строительство завершить не успеет. Сергею Степашину было передано письмо с просьбой по нескольким домам продлить сроки строительства, сообщает пресс-служба администрации города.



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2017-03-19 09:12:15