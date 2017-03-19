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Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка изменился с 16 марта
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Иркутск. Сибирские новости - Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка изменила с 16 марта 2017 года. Также расширился список льготных категорий граждан, которые могут получить разрешение бесплатно или со скидкой, сообщает пресс-служба нацпарка.
Размер платы за посещение составляет 100 рублей. Льготная 50%-ая стоимость теперь распространяется на всех жителей Иркутской области и всех учащихся образовательных учреждений, включая школьников, студентов-заочников и аспирантов.
Бесплатное разрешение могут получить жители всех населенных пунктов, граничащих с территорией Прибайкальского национального парка. При этом оформлять бесплатное разрешение по-прежнему обязательно. Любой человек, находящийся на территории нацпарка без разрешения, нарушает режим особо охраняемой природной территории и будет привлечен к административной ответственности.
Бесплатно посещать Прибайкальский национальный парк могут:
- дети в возрасте до 7 лет;
- инвалиды I и II групп и дети инвалиды, с сопровождающими;
- дети-сироты (до 18 лет);
- ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.2005 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Герои Советского Союза, Герои России;
- граждане, имеющие постоянную регистрацию в населенных пунктах, граничащих с территорией Прибайкальского национального парка, и их близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети);
- волонтеры, пребывающие на территории национального парка в рамках договорных отношений с учреждением;
- сотрудники учреждения;
- партнерские организации в рамках соглашений.
Размер платы за посещение Прибайкальский национальный парк составляет 50% полной стоимости (50 рублей) для:
- пенсионеров;
- инвалидов III группы;
- многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет;
- граждан, имеющих постоянную регистрацию в Иркутской области;
- учащихся всех форм обучения.
Напомним, согласно федеральному законодательству для посещения Прибайкальского национального парка туристу необходимо получить разрешение в администрации «Заповедного Прибайкалья». За посещение взимается плата, размер которой определен приказом «Заповедного Прибайкалья» № 87 от 16.03.2017 и согласован с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Плата за посещение не является услугой, которую национальный парк оказывает туристам. Размещение, экскурсионное обслуживание и другие подобные услуги к плате за посещение не относятся и оплачиваются отдельно. Ссылки по теме:
2017-03-19 09:22:13
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