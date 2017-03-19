Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка изменился с 16 марта

Иркутск. Сибирские новости - Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка изменила с 16 марта 2017 года. Также расширился список льготных категорий граждан, которые могут получить разрешение бесплатно или со скидкой, сообщает пресс-служба нацпарка.



Размер платы за посещение составляет 100 рублей. Льготная 50%-ая стоимость теперь распространяется на всех жителей Иркутской области и всех учащихся образовательных учреждений, включая школьников, студентов-заочников и аспирантов.



Бесплатное разрешение могут получить жители всех населенных пунктов, граничащих с территорией Прибайкальского национального парка. При этом оформлять бесплатное разрешение по-прежнему обязательно. Любой человек, находящийся на территории нацпарка без разрешения, нарушает режим особо охраняемой природной территории и будет привлечен к административной ответственности.

Бесплатно посещать Прибайкальский национальный парк могут:



дети в возрасте до 7 лет;

инвалиды I и II групп и дети инвалиды, с сопровождающими;



дети-сироты (до 18 лет);



ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.2005 № 5-ФЗ «О ветеранах»;



Герои Советского Союза, Герои России;



граждане, имеющие постоянную регистрацию в населенных пунктах, граничащих с территорией Прибайкальского национального парка, и их близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети);



волонтеры, пребывающие на территории национального парка в рамках договорных отношений с учреждением;



сотрудники учреждения;



партнерские организации в рамках соглашений.

пенсионеров;



инвалидов III группы;



многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 16 лет;



граждан, имеющих постоянную регистрацию в Иркутской области;



учащихся всех форм обучения.

Размер платы за посещение Прибайкальский национальный парк составляет 50% полной стоимости (50 рублей) для:Напомним, согласно федеральному законодательству для посещения Прибайкальского национального парка туристу необходимо получить разрешение в администрации «Заповедного Прибайкалья». За посещение взимается плата, размер которой определен приказом «Заповедного Прибайкалья» № 87 от 16.03.2017 и согласован с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Плата за посещение не является услугой, которую национальный парк оказывает туристам. Размещение, экскурсионное обслуживание и другие подобные услуги к плате за посещение не относятся и оплачиваются отдельно.

2017-03-19 09:22:13