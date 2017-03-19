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Сергей Брилка встретился с Генеральным консулом Монголии в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах обсудили на встрече председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка и Генеральный консул Монголии в Иркутске. Напомним, господин Лувсандагва Амарсанаа возглавил дипломатическое ведомство в Иркутске в начале 2017 года.

Сергей Брилка отметил, что между Великим Государственным Хуралом Монголии и Законодательным Собранием области существует соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2008 году. «Мы настроены на интенсификацию взаимодействия. Иркутская область заинтересована в сотрудничестве. И Законодательное Собрание готово работать в этом направлении», - подчеркнул Сергей Брилка. По мнению Генконсула, есть все предпосылки для развития двухсторонних связей и монгольские парламентарии также к этому стремятся. «У меня состоялись предварительные переговоры с председателем Великого Государственного Хурала, который выразил намерение пригласить делегацию Законодательного Собрания в Монголию», - сообщил Генеральный консул. Сергей Брилка в свою очередь отметил, что депутатский корпус Иркутской области будет рад видеть в гостях коллег из Монголии.

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2017-03-19 09:30:31




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