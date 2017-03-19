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Депутаты ЗС Иркутской области приняли участие в парламентских слушаниях по «лесной амнистии»
09:51 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли участие в парламентских …
Заксобрание поможет организовать встречу выпускников иркутских вузов из Монголии
09:44 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудничество в сфере высшего образования обсудили на встрече председатель …
Монгольский бизнес готов построить в Иркутской области предприятие по переработке древесины
09:36 - Иркутск. Сибирские новости - Монгольский бизнес готов построить в Иркутской области предприятие по переработке …
Сергей Брилка встретился с Генеральным консулом Монголии в Иркутске
09:30 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах обсудили на встрече …
Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка изменился с 16 марта
09:22 - Иркутск. Сибирские новости - Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка изменила с …
Братску продлили сроки реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
09:12 - Братск. Сибирские новости - Сроки реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья …
Погоду в первой половине марта 2017 года в Иркутской области синоптики назвали яркой анамалией
09:02 - Иркутск. Сибирские новости - На территорию Иркутской области в первой половине марта происходили масштабные …
Полицейские пресекли деятельность группы "черных лесорубов" под Иркутском
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли …
В Нижнеилимском районе полицейские разыскивают водителя, допустившего наезд на школьницу
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеилимском районе полиция устанавливает личность водителя, который …
Торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел в Иркутске
11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник переменная облачность, местами небольшой снег, днем и мокрый снег, ветер северо-восточный, юго-восточный 4 - 9 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта. В праздничные дни иркутские абоненты сделали 13 млн звонков и отправили почти 12 млн текстовых и мультимедийных сообщений.
В АО «Ангарскцемент» состоялся конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие проходило в спортивном зале школы № 38.
Региональный офис ВТБ в 2016 году принял на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 252 предприятия, которым открыто 447 счетов. В сравнение с результатом за 2015 год количество открытых счетов увеличилось на 85%.