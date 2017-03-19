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Монгольский бизнес готов построить в Иркутской области предприятие по переработке древесины

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Иркутск. Сибирские новости - Монгольский бизнес готов построить в Иркутской области предприятие по переработке древесины. Об этом шла речь на встрече председателя Законодательного Собрания региона Сергея Брилки и Генерального консула Монголии в Иркутске Лувсандагвы Амарсанаа.

Стороны выразили заинтересованность в развитии взаимодействия в инвестиционной сфере. «Сегодня в регионе формируется стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Есть блок, касающийся развития международных отношений. И в этой стратегии необходимо особо проработать развитие инвестиционных планов с Монголией», - отметила заместитель председателя Законодательного Собрания Наталья Дикусарова.

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2017-03-19 09:36:52




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