Депутаты ЗС Иркутской области приняли участие в парламентских слушаниях по «лесной амнистии»

09:51 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли участие в парламентских …

Заксобрание поможет организовать встречу выпускников иркутских вузов из Монголии

09:44 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудничество в сфере высшего образования обсудили на встрече председатель …

Монгольский бизнес готов построить в Иркутской области предприятие по переработке древесины

09:36 - Иркутск. Сибирские новости - Монгольский бизнес готов построить в Иркутской области предприятие по переработке …

Сергей Брилка встретился с Генеральным консулом Монголии в Иркутске

09:30 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах обсудили на встрече …

Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка изменился с 16 марта

09:22 - Иркутск. Сибирские новости - Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка изменила с …

Братску продлили сроки реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья

09:12 - Братск. Сибирские новости - Сроки реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья …

Погоду в первой половине марта 2017 года в Иркутской области синоптики назвали яркой анамалией

09:02 - Иркутск. Сибирские новости - На территорию Иркутской области в первой половине марта происходили масштабные …

Полицейские пресекли деятельность группы "черных лесорубов" под Иркутском

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли …

В Нижнеилимском районе полицейские разыскивают водителя, допустившего наезд на школьницу

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеилимском районе полиция устанавливает личность водителя, который …

Торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошел в Иркутске

11:54 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный годовщине воссоединения …