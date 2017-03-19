Заксобрание поможет организовать встречу выпускников иркутских вузов из Монголии

Иркутск. Сибирские новости - Сотрудничество в сфере высшего образования обсудили на встрече председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка и Генеральный консул Монголии в Иркутске Лувсандагва Амарсанаа.



Вузы Иркутска - кузница кадров для Монголии. Эту традицию, по единодушному мнению участников встречи, необходимо сохранять. Сергей Брилка рассказал, что с теплотой вспоминает своих монгольских однокурсников по Иркутскому институту народного хозяйства. Его поддержал господин Лувсандагва Амарсанаа, отметив, что монгольские коллеги не раз выражали надежду на возможную встречу с теми, с кем учились в Иркутске.



«Мы поговорим с ректорами вузов, поднимем архивы, и возможно окажем содействие в организации такой встречи в знак дружбы между Иркутской областью и Монголией, - сказал Сергей Брилка. - Многие выпускники и в прошлые годы, и сегодня занимают самые высокие должности в государственных структурах и в частном бизнесе, как в Монголии, так и в России. Я думаю, что актуализация контактов между ними послужит развитию двусторонних отношений».



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2017-03-19 09:44:36