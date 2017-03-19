Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях воскресенье, 19.03.2017, 16:03
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.93 (-0.31)
EUR 62.37 (-0.12)
10 CNY 83.86 (-0.58)
Информер праздники сегодня

Заксобрание поможет организовать встречу выпускников иркутских вузов из Монголии

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Сотрудничество в сфере высшего образования обсудили на встрече председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка и Генеральный консул Монголии в Иркутске Лувсандагва Амарсанаа.

Вузы Иркутска - кузница кадров для Монголии. Эту традицию, по единодушному мнению участников встречи, необходимо сохранять. Сергей Брилка рассказал, что с теплотой вспоминает своих монгольских однокурсников по Иркутскому институту народного хозяйства. Его поддержал господин Лувсандагва Амарсанаа, отметив, что монгольские коллеги не раз выражали надежду на возможную встречу с теми, с кем учились в Иркутске.

«Мы поговорим с ректорами вузов, поднимем архивы, и возможно окажем содействие в организации такой встречи в знак дружбы между Иркутской областью и Монголией, - сказал Сергей Брилка. - Многие выпускники и в прошлые годы, и сегодня занимают самые высокие должности в государственных структурах и в частном бизнесе, как в Монголии, так и в России. Я думаю, что актуализация контактов между ними послужит развитию двусторонних отношений».

Ссылки по теме:

2017-03-19 09:44:36




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!