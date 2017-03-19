Депутаты ЗС Иркутской области приняли участие в парламентских слушаниях по «лесной амнистии»

Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области приняли участие в парламентских слушаниях комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы РФ. Обсуждался проект федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров», который регулирует вопросы так называемой «лесной амнистии».



В мероприятии участвовали депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители федеральных министерств и ведомств, экспертного сообщества, представители органов власти субъектов Федерации, также выступали эксперты и активисты Сибири, Дальнего Востока и других территорий. От Иркутской области на видеосвязь с Москвой вышли председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка, вице-спикер, председатель комитета по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, заместитель председателя Заксобрания, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельскому хозяйству Кузьма Алдаров, заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике ЗС Дмитрий Ершов.



Законопроектом предлагается внести изменения в целый ряд законодательных актов Российской Федерации, в частности, в Земельный, Градостроительный и Лесной кодексы, федеральные законы «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», «О государственной регистрации недвижимости», предусматривающие введение механизма по устранению противоречий в сведениях ЕГРН в части принадлежности земельных участков к определенной категории.



В ходе обсуждения документа докладчики из разных регионов высказывали диаметрально противоположные мнения. Одни подвергали критике главное новшество законопроекта, что сведения ЕГРН Росреестра должны быть приоритетными перед данными из Государственного лесного реестра. Предполагается, что все изменения лесного фонда отныне будут регистрироваться в Росреестре. Также споры, касающиеся земельных участков, будут решаться в пользу законных правообладателей. Другие, высказывая опасения относительно сохранения защитных лесных поясов вокруг мегаполисов и особенно охраняемых природных территорий и заповедников, настаивали на защите федеральной собственности, выступая против легализации захвата лесов, как муниципальными образованиями, так и рейдерами от строительства.



Кузьма Алдаров озвучил одну из наиболее острых проблем - наложение границ лесных участков на границы частных территорий при землепользовании и застройке. Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельскому хозяйству Законодательного Собрания внес предложение, согласно которому решение вопросов будет дифференцировано: в том случае, если у гражданина есть возможность подтвердить право собственности на участок, и он не нарушает экологическое и водоохранное законодательство, то государство, решая вопрос в пользу гражданина, восполняло бы потери землями иного назначения.



Ссылки по теме:



2017-03-19 09:51:33