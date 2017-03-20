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Средняя зарплата на малых предприятиях в Иркутской области — 21,6 тыс. рублей

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области насчитывается 2,439 тыс. малых предприятий (без микроуровня). Самый популярный вид деятельности: торговля, включая ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, на этом поприще сосредоточено более трети (37%) малых предприятий. Малый бизнес охотно занимается также операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (16%). Строительство и обрабатывающие производства как сферу деятельности выбрали по 11% предприятий, сообщает Иркутскстат.

В минувшем году на малых предприятиях трудились 77,1 тыс. человек, включая совместителей и работающих по договорам. Средняя зарплата - 21,6 тыс. руб. в месяц. Как и в большом бизнесе, оплата труда существенно различается в зависимости от сферы приложения сил. Достойно оплачивается труд по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (63,5 тыс. руб.; в целом на добывающих предприятиях - 31,5 тыс. руб.). В производстве машин, оборудования, аппаратуры; производстве, передаче и распределении электроэнергии; в деятельности с использованием вычислительной техники и информационных технологий средний заработок - 27 - 29 тыс. руб., на мебельном производстве и в оптовой торговле - 25 тыс. руб.

В то же время многие торговые предприятия платят своим работникам по 11 - 16 тыс. От 12 до 16 тыс. руб. в месяц можно получить, занимаясь в малом бизнесе здравоохранением, предоставлением персональных услуг, производством резиновых и пластмассовых изделий, обработкой вторсырья, сельским хозяйством, охотой и предоставлением услуг в этих областях, работая в гостиницах и ресторанах, барах и кафе.

Годовой оборот малого бизнеса составил 262 млрд руб., более половины (57%) этой суммы составляет продажа товаров несобственного производства.

Объем инвестиций в основной капитал составил за год лишь 1,1 млрд руб. (0,4% от суммы оборота).

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2017-03-20 08:36:36




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