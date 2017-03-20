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В Иркутской области за минувшие выходные полиция задержала 162 пьяных водителя

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Иркутск. Сибирские новости - В результате рейдов, которые провели сотрудники ГИБДД на территории области в прошедшие выходные дни, были выявлены 162 водителя автотранспорта, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения. При этом, 10 автовладельцев повторно допустили подобные правонарушения.

В поселке Шелехово Тайшетского района местный житель, управлявший незарегистрированным мопедом в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и допустил опрокидывание мопеда. В результате аварии 20-летний молодой человек с тяжелыми травмами госпитализирован в районную больницу.

В Нижнеудинске 47-летний автолюбитель на перекрестке улиц Гоголя и Комсомольской не уступил дорогу автомашине «Тойота-Королла» и допустил столкновение с ней. В результате 39-летняя пассажирка иномарки с травмами головы была доставлена в больницу. Предполагаемый виновник аварии от медицинского освидетельствования отказался.

В воскресенье пятеро пьяных водителей из Усть-Илимска, Нижнеудинска, Усть-Кута, Тайшета и Тулуна стали участниками дорожно-транспортных происшествий повторно. По всем фактам ДТП возбуждены уголовные дел по ст. 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает крупный денежный штраф либо лишение свободы на срок до трех лет.

Например, в феврале этого года Усольский городской суд приговорил к реальному сроку лишения свободы 21-летнего злостного нарушителя правил дорожного движения за управление автомобилем в нетрезвом виде.

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2017-03-20 10:09:33




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