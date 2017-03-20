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Корпорация «Иркут» примет участие в международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2017

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Иркутск. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) примет участие в выставке «LIMA-2017», проходящей с 21 по 25 марта на острове Лангкави, Малайзия.

В небе выставки будут летать истребители производства Корпорации «Иркут». Пилотажная группа «Русские Витязи» впервые за рубежом России продемонстрирует новую программу на самолетах Су-30СМ. Пилоты Королевских ВВС Малайзии выполнят показательные полеты на истребителях Су-30МКМ.

На стенде ОАК будут представлены модели самолетов всей продуктовой линейки Корпорации «Иркут»: истребитель Су-30СМЭ, учебные самолеты Як-130 и Як-152, новый пассажирский лайнер МС-21.

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2017-03-20 11:14:16




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