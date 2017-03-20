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В марафоне БАМ Russialoppet на допинг проверили не только российских паралимпийцев, но также их тренера, массажиста и сервисменов

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Впервые в рамках «Кубка духа Russialoppet» лыжного марафона БАМ Russialoppet, который состоялся на станции «Огоньки» Восточно-Сибирской железной дороги 19 марта, приняли участие паралимпийцы. Команда в составе шести спортсменов-лыжников: двукратного чемпиона Паралимпийских игр в Сочи Владислава Лекомцева, участника Паралимпийских игр в Сочи, занявшего пятое место Ивана Кодлозерова, пятикратной чемпионки Паралимпийских игр в Турине, Ванкувере и Сочи Анны Милениной, двукратного бронзового призера Паралимпийских игр в Сочи Натальи Братюк, бронзового призера Чемпионата мира Екатерины Румянцевой и призера Чемпионата России 2017 года Юлии Михеевой вышла на старт в числе более чем 500 спортсменов и любителей лыжных гонок.

«В «Огоньки» мы приехали за два дня до старта, - прокомментировала А. Миленина. - Мы знали, что трасса сложная, с серьезными перепадами высот. Еще вчера проверили все участки, по рельефу БАМ напоминает аналогичный марафон на Сахалине, но там мы бежали коньком. Здесь же - классика, а так бежать куда сложнее».

Непосредственно перед стартом российские сотрудники шведской компании IDTM провели допинг-контроль паралимпийцев по заказу Российского антидопингового агентства, причем не только заявившихся на соревнования спортсменов, но также тренера, массажиста и сервисменов, которые готовили лыжи для марафонцев.

Старший тренер сборной России Ирина Громова заявила, что тотальная проверка всех без исключения представителей сборной, включая персонал, запрещена антидопинговым кодексом: «Этот инцидент немного выбил сборную из колеи, но не подорвал боевой дух команды. Допинг-комиссары не поленились приехать в прибайкальскую тайгу, чтобы взять у нас пробы. Разумеется, мы удивились: добираться сюда непросто. После возмутительного недопуска нашей сборной на международные соревнования спортсменам надо набирать «антидопинговую» историю. Нам скрывать нечего, мы открыты для любых проверок! Но почему пробы взяли абсолютно у всех членов команды: от лыжников до тренеров, массажистов и психологов? За 30 лет, что я в спорте, первый раз с таким сталкиваюсь. Они уже не знают, чем нас уколоть. Но мы не хотим, чтобы завтра во всех мировых СМИ раструбили, что российские спортсмены отказались сдавать допинг-пробы, поэтому все, в том числе и я, спокойно сдали тесты и благополучно отправились готовиться к старту. Наше настроение ничего не испортило!».

Между тем шедший с одной палкой паралимпиец Владислав Лекомцев показал лучший результат на марафонской дистанции 22 километра (победитель зачета среди здоровых спортсменов ангарчанин Никита Чистов пришел к финишу с трехминутным отставанием от Владислава).

«Доволен результатом. Главное было правильно рассчитать силы по дистанции. Спасибо организаторам и соперниками, они продемонстрировали достойный ход. Могло показаться, что я пробежал 22 километра без особого труда. На самом деле я сэкономил немного сил на финишный рывок. Если бы соперники начали меня доставать, зарубился бы с ними!», - подчеркнул В. Лекомцев.

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2017-03-20 11:17:00




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