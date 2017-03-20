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Ученый совет ИРНИТУ утвердил список кандидатов на должность ректора

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Иркутск. Сибирские новости - Ученый совет ИРНИТУ утвердил список претендентов на должность ректора. Председатель комиссии по выборам ректора ИРНИТУ Ольга Дементьева выступила с докладом, напомнив, что выдвижение кандидатур завершилось 17 февраля. Подразделения вуза выдвинули пять кандидатов: и. о. ректора Михаила Корнякова, советника ректора по экономике Дмитрия Огнева, директора Института металлургии и химической технологии им. С. Б. Леонова Евгения Анциферова, заведующего кафедрой квантовой физики и нанотехнологий ИРНИТУ Александра Афанасьева и профессора, совместителя на кафедре сопротивления материалов и строительной механики ИРНИТУ, директора учебного центра «Компьютерные технологии инженерного анализа» ИрГУПС Анатолия Пыхалова. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

О. Дементьева представила каждого кандидата. Она озвучила требования, среди которых возраст не старше 65 лет, высшее профессиональное образование, наличие ученой степени, ученого звания, стаж научной или научно-педагогической работы не менее пяти лет, а также соответствие квалификационным требованиям (дополнительное профессиональное образование - государственное и муниципальное управление, управление персоналом, управление проектами, менеджмент в экономике).

Все кандидаты, кроме А. Пыхалова, соответствуют данным требованиям. Большинство членов Ученого совета проголосовали за то, чтобы не включать А. Пыхалова в список претендентов на должность ректора ИРНИТУ, так как его кандидатура не соответствует квалификационным требованиям в части дополнительного профессионального образования. В конце марта документы М. Корнякова, Д. Огнева, Е. Анциферова и А. Афанасьева будут отправлены в аттестационную комиссию министерства образования и науки РФ для согласования.

Ранее сообщалось, что собрания трудовых коллективов прошли в 88 подразделениях вуза. Кандидатуру и. о. ректора ИРНИТУ М. Корнякова поддержали 86 подразделений, в том числе Ученый совет университета. Д. Огнева выдвинули четыре подразделения, Е. Анциферова - три подразделения, А. Афанасьева - одно подразделение, А. Пыхалова - одно подразделение.

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2017-03-20 11:25:03




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