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Предпринимателям выплатили долги по госконтрактам после обращения в аппарат бизнес-омбудсмена

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Иркутск. Сибирские новости - В реестр задолженностей по госконтрактам, открытый на сайте аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области, продолжают поступать жалобы. В октябре прошлого года через соответствующую форму для заявлений в аппарат обратился предприниматель из Ангарска, который не мог получить долг по государственному контракту в размере 15,6 тыс. руб. от объединения исправительных колоний № 1 ГУФСИН России по Иркутской области. Договор был заключен на поставку лакокрасочных материалов для учреждения. Предприниматель полностью выполнил свои обязательства, но деньги за это не получил. Об этом сообщается в пресс-релизе аппарата омбудсмена.

Уполномоченный направил в ГУФСИН России по Иркутской области запрос с требованием пояснить, почему не оплачивается долг по госконтракту. В ответ пришло письмо от руководства ОИК-1, в котором сообщалось о том, что в ближайшее время долг будет погашен. Позже предприниматель сообщил, что деньги ему действительно перечислили.

Еще одно обращение поступило в аппарат в ноябре прошлого года. Предприниматель из Иркутска пожаловался на администрацию Братского района, которая не выплачивает долг в размере 1,3 млн руб.
Фирма бизнесмена победила в открытом конкурсе, по итогам которого был заключен муниципальный контракт на сумму 3,5 млн руб. Предприниматель как подрядчик обязался выполнить проектирование школы на 352 человека в селе Покосное Братского района. По условиям контракта компания должна была получить 80% от общей суммы после подписания акта приемки-сдачи работ, оставшиеся 20% - не позднее 15 дней с момента получения положительного заключения Государственной экспертизы на проектную документацию.
Компания выполнила все свои обязательства, акт приемки-передачи был подписан без разногласий, а подготовленная предпринимателем проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Предприниматель выставил администрации Братского района два счета: один на 2,8 млн руб., другой - на 700 тыс. Однако местная власть заплатила предпринимателю лишь чуть более 2 млн. Компания обратилась к администрации с требованием оплатить оставшийся долг. В ответ администрация выплатила лишь 200 тыс. руб. Тогда предприниматель подал иск в Арбитражный суд Иркутской области.

Решением суда в пользу компании должно было быть взыскано почти 1,3 млн руб., из которых 1,2 млн - сумма основного долга, остальные средства - проценты и судебные расходы. В администрацию Братского района был направлен исполнительный лист, согласно которому местная власть должна была выплатить долг в течение трех месяцев, однако спустя полгода предприниматель так и не получил причитающиеся ему деньги. Тогда он обратился за помощью в аппарат бизнес-омбудсмена.

Уполномоченный направил заключение мэру Братского района с требованием устранить нарушение прав и законных интересов предпринимателя. Сразу после этого администрация исполнила судебное решение и перечислила компании 1,3 млн руб.

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2017-03-20 12:06:47




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