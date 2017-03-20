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Месячник санитарной очистки Иркутска стартует 1 апреля

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Месячник санитарной очистки Иркутска стартует 1 апреля. Общегородской субботник предварительно назначен на 22 апреля, окончательно дата будет утверждена в зависимости от погодных условий. Об этом на совещании по подготовке к проведению месячника главе города Дмитрию Бердникову доложила заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

В течение месяца пройдут различные мероприятия по очистке городских улиц. Будут отмыты дорожные ограждения, световые опоры и светофоры, подземные пешеходные переходы и остановочные пункты. Владельцам зданий и сооружений в черте города также направят предписания о необходимости привести в порядок фасады после зимы. В этом году особое внимание будет уделено таким природным территориям, как сад им. А.К. Томсона, Синюшина гора, Кайская роща, уборка береговых зон рек Ангара, Ушаковка, Иркут. Кроме того, в период месячника будет высажено порядка 700 деревьев.

Для проведения субботника комитетом городского обустройства закуплены перчатки и пакеты для мусора - их будут выдавать инициативным группам граждан, желающим поучаствовать в уборке Иркутска. Дополнительно приобретены лопаты, грабли и метлы. Кроме того, организации и учреждения, которые будут осуществлять уборку прилегающих или ведомственных территорий, могут получить талоны на бесплатный вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов на Александровском тракте. За талонами, перчатками и пакетами необходимо обращаться в комитеты по управлению округами в зависимости от расположения участков, которые жители планируют очистить. Также участие в общегородском субботнике примет участие «Иркутский батальон» добровольческого экологического полка России, будут привлечены общественные и спортивные организации, военно-патриотические клубы, активисты ТОСов.

"Город должен быть чистым, это касается и улиц, и придомовых территорий. Особое внимание нужно уделить выявлению и очистке несанкционированных свалок, - подчеркнул Д. Бердников. - Там важно отработать с управляющими компаниями, в городе не должно остаться неубранной территории".

Главы округов доложили мэру, что составлены графики работ, схемы взаимодействия, запланированы необходимые средства, проведены совещания с представителями управляющих компаний, руководителями крупных предприятий, учреждений и организаций города, гаражных кооперативов и садоводств.

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2017-03-20 12:41:09




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