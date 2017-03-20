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В рамках проекта «Город городу» в Иркутске откроется выставка «АртСаянск»

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Иркутск. Сибирские новости - В Доме Рогаля 21 марта в 16:00 в рамках проекта «Город городу» откроется выставка «АртСаянск».

Саянск славен крепкими художественными традициями. Здесь сконцентрировано мощное ядро талантливых людей. Благодаря им, молодой город обрел свое яркое выразительное лицо. В течение многих лет художники вдохновенно создавали неповторимый образ любимого города, расписывали детские сады, школы, библиотеки, сооружали снежные городки.

С 1983 года саянцы ежегодно проводят большую художественную выставку «АртСаянск», которая с тех пор ни разу не была пропущена. В рамках проекта «Город городу», посвященного 80- летию образования Иркутской области, нынешний «АртСаянск» пожаловал в гости к иркутянам, на площадку Городского выстачочного центра им. Виталия Рогаля.

Будут представлены работы лучших саянских живописцев, художников по батику, керамистов, резчиков по дереву. Свыше десятка маститых авторов рады будут представить свои работы иркутянам. Гости вернисажа увидят произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии.

Выставка продлится до 23 апреля.

2017-03-20 12:44:45




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