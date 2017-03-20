Меры по пресечению нарушений законодательства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции обсудили на заседании МВК по вопросам потребительского рынка
Иркутск. Сибирские новости - Закрыть доступ на рынок нелегальной и контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции - основная задача для органов власти всех уровней. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Иркутской области. Принимаемые меры по выявлению, пресечению нарушений законодательства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также по декриминализации рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции стали основными темами на заседании комиссии, участие в которой приняли представители контролирующих структур, исполнительных органов региональной власти, муниципальных образований, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона отметил, что в 2016 году, в том числе в рамках ЧС в связи с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией, субъектами профилактики и контроля проведен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений законодательства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это коснулось и работы по пресечению фактов запрещенной законом продажи алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, размещенных на землях, собственность на которые не разграничена. Данные мероприятия проводит министерство имущественных отношений Иркутской области во взаимодействии с органами полиции. В минувшем году ведомством на основании решений судов расторгнуто 14 договоров аренды, освобождено от нестационарных торговых объектов в принудительном порядке семь земельных участков. Для пресечения незаконной деятельности 86 арендаторам, нарушившим законодательство, направлены уведомления об отказе от договоров аренды земельных участков, а также предложено в добровольном порядке освободить земельные участки от нестационарных торговых объектов. "Нужно обеспечить безусловное соблюдение установленных законом требований и ограничений по ведению бизнеса в этой сфере. Считаю необходимым завершить начатую работу по пресечению незаконной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции вне стационарных объектов. Это, на мой взгляд, самая сложно контролируемая зона нелегальной торговли алкоголем. Прошу мэров и органы полиции продолжить эту работу", - подчеркнул губернатор.
Как сообщил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Алексей Пережогин, с декабря 2016 года на территории области реализуются внеплановые мероприятия по надзору за реализацией спиртсодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой приостановлена в России до 27 марта текущего года. За истекший период проведено 1,097 тыс. мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов.
Объем проинспектированной продукции составил 23,5 тыс. литров, нарушения выявлены в 254 объектах розничной торговли. Кроме этого, в 2016 году забраковано 97 партий алкогольной продукции общим объемом 1,34 тыс. л. Не соответствующими санитарным требованиям по показателю «метанол» признаны 72 пробы (30,6%) стеклоомывающих жидкостей и одна проба средства для мытья стекол. На нарушителей составлено 297 протоколов об административных правонарушениях, сумма штрафов составила 713 тыс. руб.
По вопросу декриминализации рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Иркутской области Павел Герасимов отметил необходимость принятия первоочередных мер по пресечению каналов поставки в регион фальсифицированной алкогольной продукции и спирта. В связи с этим запланирован ряд совместных мероприятий с Восточно-Сибирским линейным управлением МВД России на транспорте и Управлением ГИБДД. Кроме того, до конца сентября в Иркутской области пройдут оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение фактов незаконной реализации алкогольной продукции в садоводствах и дачных кооперативах, реализации алкоголя без лицензии, в нестационарных торговых объектах и несовершеннолетним лицам.
Как рассказал руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров, ведомством в минувшем году в рамках исполнения установленных законодательством полномочий в каждом третьем случае выявлялись нарушения лицензионных требований, по фактам нарушений составлялись протоколы об административных правонарушениях. Особое внимание уделялось соблюдению требований по маркировке алкогольной продукции и ее подлинности, проводилась контрольно-выборочная проверка алкоголя, находящегося в продаже в системе ЕГАИС через личный кабинет.
"Результатом работы службы стало исключение из лицензий 282 объектов, не отвечающих лицензионным требованиям, прекращение действия 67 лицензий, приостановление семи и аннулирование пяти лицензий. Благодаря взаимодействию службы с Росалкогольрегулированием в области появилась специализированная современная площадка по уничтожению конфискованной из незаконного оборота алкогольной продукции. Таким образом, минимизирован риск вторичного попадания в оборот изъятой продукции", - сообщил С. Петров.
Подводя итоги заседания комиссии, Сергей Левченко отметил важность вовлечения общественных организаций в деятельность, направленную на пресечение правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области. Министерству здравоохранения губернатор поручил проработать Концепцию реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Иркутской области на период до 2020 года. Кроме того, для снижения доступности потребления алкоголя поручено рассмотреть вопрос расширения перечня ограничений продажи алкогольной продукции, установленного постановлением правительства Иркутской области, в частности, введением запрета на ее продажу в дни проведения выпускных вечеров в образовательных организациях.
Ссылки по теме:
- Роспотребнадзор за полтора месяца выявил 20 объектов, незаконно реализующих спиртосодержащие жидкости
- В Иркутске полицейские изъяли более 300 литров стеклоомывающей жидкости, содержащей метанол
- В Иркутской области выявили новые факты незаконной реализации спиртосодержащей жидкости
- За торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией оштрафованы 55 юрлиц и ИП
2017-03-20 12:49:50